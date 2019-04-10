Сергей Бедаш, владелец «Картеша» - единственного в России частного научно-исследовательского судна, работающего в Арктике

В 80-е годы прошлого века на нем выходили в море ученые, корпус судна был тогда торжественно-белого цвета, как парадная рубаха матроса. Но пришли 90-е…

В первый раз «Картеш» спасли дайверы - его купил Подводный клуб МГУ. Судно отремонтировать и покрасили в романтичный синий цвет. «Картеш» весело выходил на дайвинг-сафари в Белое и Баренцево моря. Пока кризис 2009-го не подкосил туристическую отрасль.

Три года «Картеш» гнил у причала. Его исключили из регистра морских судов.

- Я выходил на «Картеше» в 90-е. Поэтому так тяжело было с ним расставаться, сердце болело. - объясняет Сергей Бедаш. - Но я понимал: чтобы судно оживить нужна идея. Ради чего люди будут давать деньги на его восстановление? Тогда я придумал для «Картеша» научно-просветительский проект.

- Но деньги-то нужны были немалые…

- Не такие уж большие. Примерно столько, сколько стоит двушка в спальном районе Москвы, - парирует Бедаш. - Я вложил то, что у меня было, друзья помоги, фотографы, которым мы предложили выходит с нами, чтобы снимать северную природу. Яхта какого-нибудь олигарха дороже стоит!

И чудо случилось. В 2014 году «Картеш» снова вышел в море! На этот раз его корпус покрасили в гордый красный цвет. Получились символично: три периода в жизни судна - три цвета российского флага - белый, синий, красный.

Чунга-чанга...

И тут оказалось, что времена изменились. «Картеш» нужен стране именно как научно-исследовательское судно! Ученым - океанологам, биологам, географам, сейсмологам. Нужен историкам. Нужен жителям прибрежных поселков. По хлопотам, которые на него свалились, «Картеш» стал напоминать главного героя мультика «Катерок» - кораблик, который развозил по островам всякие полезные вещи (помните песенку из мульчика про «Чунга-Чангу»?).

- Мы даже не представляли сколько еще неизведанного в Арктике! - говорит Бедаш. - Есть районы, где только однажды - в 40-50-е годы прошлого века высаживались ученые...

Сергей рассказывает об одной из загадок, с которой столкнулись исследователи за прошедшие навигации. На острове Вайгач есть лежбище редких атлантических моржей. Пляжатся там около 800 особей. Но… одни самцы. Где в это время самки с детенышами? Ученые пожимают плечами: «Где-то там!» Биологи уставили на бивнях моржей спутниковые метки, чтобы изучить пути их миграции. И выяснились вообще удивительные вещи: у наших моржей разные характеры. Большинство - домоседы, недалеко отплывут от острова покушать и возвращаются назад. Но есть и колумбы, которые плавают аж в Гренландию, в Канаду. Зачем?

Или еще одно открытие – где моржи в холодном море находят столько пищи, чтобы прокормить больше стадо? На дне совсем немного моллюсков. В разных точках бросали ковши исследователи, но залежей еды для животных не находили. И вот оказалось, что моржи клыками довольно глубоко – несколько десятков сантиметров – разрывают ил и «выбивают» прячущуюся там еду.

«Картеш» привозил в экспедиции исследователей белых медведей, орнитологов. Проводил испытание новой технике, разработанной студентами МИФИ.

Как и многих романтиков моря, команду, «оживившую» «Картеш», вдохновлял пример знаменитого исследователя Жака Ива Кусто. Но что важно - они романтики, но не альтруисты. Первый частный НИС России сам зарабатывает себе на жизнь! У институтов появились деньги на научные исследования. Компании, которые разрабатывают шельф, обязаны отчитываться насколько их работа влияет на природу. И они дают задания «Картешу», который из-за небольшой осадки может подходить близко к берегу, куда другие суда подойти не могут. Сейчас он ведет работы по всей акватории западной Арктики – от Мурманска до Таймыра.

На судне поставили новое навигационное оборудование, тралы, современную аппаратуру, автопилот. Теперь это один из самых востребованных в Арктике НИСов!

Подсолнухи для деда

Параллельно с исследованиями «Картеша» успевает помогать жителям прибрежных поселков, занимается историей арктических походов русских мореплавателей.

- Мы привозим в прибрежные поселки фотовыставки, рассказывающие о жизни в нашей стране Мало кто из его жителей уезжал дальше своей малой родины, - объясняет Бедаш. Выставки фотографий «Полярная экспедиция «Картеш» проходили в Архагельске, Мурманске, Москве, Нарьян-Маре.

- В 2014 году - а это год столетия возвращения выживших членов экспедиций Седова и Брусилова, в поселке Рында, где они высадились, мы установили памятный крест, флагшток с российским флагом и памятную гранитную доску, - рассказывает Сергей.

В планах проекта увеличение количества судов. «Картеш» находится в плавании обычно с июня-июля по ноябрь и это дает отдачу, в то время, как другие НИСы выходят в море на месяц, максимум на два. Есть планы участвовать в тендерах на проведение международных исследований.

- Это дело непростое, мы учимся представлять себя на международном рынке, - объясняет он. – И, думаю, справимся.

Цитата

Мы даже не представляли, сколько еще неизведанного в Арктике! Есть районы, где только однажды - в 40-50-е годы прошлого века - высаживались ученые… У институтов появились деньги на научные исследования. Компании, которые разрабатывают шельф, дают задания «Картешу» на экоисследования, который из-за небольшой осадки может подходить близко к берегу, куда другие суда подойти не могут. Сейчас мы ведем работы по всей акватории западной Арктики – от Мурманска до Таймыра.

Цифра

300 тонн — водоизмещение частного научно-исследовательского 34-метрового судна «Картеш», приспособленного для арктических экспедиций. Осадка — 2,9 метра, экипаж 8 человек. На борт «Картеш» обычно принимает 16 участников научных экспедиций.