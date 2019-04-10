Некоторые любят похолоднее!

Документальная картина об Арктике «Великий Северный путь» собирает полные залы в десятках российских городов, во что вряд ли мог поверить даже ее автор Леонид Круглов.

Из солнечной Калифорнии Джо Пенна летит в зимнюю Исландию, чтобы снимать кинозвезду Мадса Миккельсена в «Затерянных во льдах». Совпало, что оба фильмы вышли на большие экраны в России в феврале 2019-го. И это притом что еще свежи в памяти такие киношедевры о Русском Севере, как «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Территория» Александра Мельникова, «Ледокол» Николая Хомерики. Кстати, в декабре 2018 года во время кинофестиваля стран Арктики Arctic Open прошел первый арктический питчинг – конкурс сценарных заявок документального кино.

Мы выбрали фильмы о Севере и снятые на Севере, которые показывают в кинотеатрах или они есть в открытом доступе в сети.

«Великий Северный путь»

Режиссер Леонид Круглов

О чем фильм: Сюжет картины – жизнь и удивительные путешествия Семена Дежнева. Помора и казачьего атамана, мореплавателя и путешественника, купца и сборщика налогов.

Родился он в Архангельской области. А добрался до самой Аляски, открыв пролив между Азией и Америкой. Съемочная группа повторила путь первопроходца XVII века. Фильм рассказывает и том, как сейчас живут люди на Севере: оленеводы Таймыра, охотники на моржей на Чукотке. Съемки с воздуха – головокружительные!

Где снимали: В восьми северных регионах России. Входит в культурную программу Арктического форума.

Фото: Кадр из фильма

«Сказки о маме»

Режиссер Софья Горленко

О чем фильм: Василий Петров из деревни Лекшмозеро рассказывает о своей семье, своей деревне и соседних селах, где почти уже никто не живет. О русалках, загадочных знатках, леших и водяных. Зрители вместе с Василием отправляются в путешествие на то самое место, где когда-то стоял его родовой дом. Через лес, болота, озера и реки. Полтора часа завораживающего действа.

Это не первый фильм Софьи Горленко, снятый в Архангельской области, – в 2015 году в прокат вышла ее полнометражная документальна картина «Атлантида Русского Севера», посвященная деревянному зодчеству и северным селам.

Где снимали: В деревне Лекшмозеро Архангельской области.

Фото: Кадр из фильма

«Дорога Трех Миров»

Режиссер Вера Вакулова

О чем фильм: О жизни оленеводов в XXI веке. Живут они не в чумах, а в палатах со спутниковыми телевизорами. Но все равно каждый год кочуют вместе со стадами оленей от родного поселка Несь через канинскую тундру до пинежских лесов. И затем обратно. Это и есть Три Мира: верхний на севере, у Ледовитого океана, куда оленеводы приходят летом. Нижний – на юге. А между ними – вечное кочевье, третий мир. С оленьими шкурами, санями, на которые можно погрузить весь свой дом, оленьим мясом, морошкой, рыбой из Баренцева моря... Так проходит вся взрослая жизнь оленеводов.

Где снимали: На полуострове Канин в Ненецком автономном округе.

Фото: Кадр из фильма

«Северяне»

Режиссер Илья Поволоцкий

О чем фильм: О настоящих мужчинах, работающих на Севере. Держащих слово, не ждущих помощи и не видящих никакого героизма в том, что они делают.

Володя – чемпион мира по валке леса, бригадир лесорубов. Василий – капитан буксира в порту Мурманска. Игорь – командир звена полярной авиации, летает в удаленные районы в тундре и на Терском берегу Белого моря. Все герои фильма живут синхронистично с природными циклами, полагаются только на себя, не строят планов на будущее и не поддаются унынию. Действие разворачивается в разных уголках Кольского полуострова на протяжении одних суток.

Где снимали: На Кольском полуострове.