2019-04-10T02:16:24+03:00
Анекдоты

Взятки картошкой и биатлон без лыж

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Трамп перепутал страну рождения своего отца

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Заставку сериала «Игра престолов» сделали из 3000 печений

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Российский биатлонист вышел на гонку без лыж

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На Украине потребовали декоммунизировать черный хлеб

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В Костроме начали давать взятки картошкой

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Владелица стоматологии разместила объявление о знакомстве на стекле своего внедорожника

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В Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле и холодильнике

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В Гданьске священники сожгли «Гарри Поттера» и «Сумерки»

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Названа причина четырехдневного брака Николаса Кейджа - это сильное опьянение

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Известный наркобарон стал модельером в тюрьме

ИСТОЧНИК KP.RU

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