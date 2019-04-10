2019-04-11T17:24:44+03:00
Экономика

Климат Арктики меняется в 4 раза быстрее, чем на всей планете: опасно это или выгодно

На Международном арктическом форуме глобальному потеплению и его влиянию на экономику и экологию Арктики, а также развитие Северного морского пути, была посвящена секция “Арктика – “кухня” погоды”
Юлия СМИРНОВА
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Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Фото пресс-cлужбы РосгидрометаЛедостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Фото пресс-cлужбы Росгидромета
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В Санкт-Петерурге проходит Международный арктический форум «Арктика - территория диалога». Одна из его секций, “Арктика - “кухня” погоды”, посвящена климатическим изменениям в полярных широтах и их влиянию на климат всей планеты, экономику и экологию, научные исследования в Арктике, а также перспективы развития Северного морского пути.

На форум приехали Патрисия Эспиноса Кантельяно, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации. Вместе с ними в дискуссии приняли участие Руслан Эдельгериев, советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата, глава Росгидромета Максим Яковенко, Владимир Катцов, директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова» Росгидромета, Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России и другие ведущие эксперты,

Почему к климату Арктики приковано особое внимание – понятно: во-первых, происходящие там поцессы влияют и на другие регионы планеты, во-вторых, потепление в полярных широтах идет в разы быстрее, чем на всей Земле. По данным ученых Росгидромета, в 4 раза, по мнению европейских исследователей – в 2,5 раза

- Арктика - один из наиболее уязвимых к изменению климата регионов Земли, - подчеркнул Владимир Катцов.

- Важны не сами изменения, а их скорость. Весна на Таймыре за последние 40 лет потеплела на 4 градуса, в прошлом такой скорости не было», - напомнил Алексей Кокорин. При этом экосистемы в Арктике очень хрупкие и не успевают адаптироваться к быстрым изменениям климата, добавила Анна Романовская, директор Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля.

- Наша задача - отслеживать изменения, которые происходят в Арктике. На сегодняшний день около 85-90% работы по исследованию Арктики ведет Росгидромет, - напомнил Максим Яковенко,

Да, у потепления в Арктике для России есть свои плюсы:

- К концу XXI века Северный морской путь из Западной Европы в Юго-Восточную Азию может стать экономически более выгодным, чем путь через Суэц, даже зимой, - уверен Игорь Мохов, научный руководитель Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН.

- Но издержки превысят плюсы: например, таяние вечной мерзлоты может повлечь за собой не только природные катастрофы, но и привести к выбросу в атмосферу огромных количеств углекислого газа, - обратила внимание на другую сторону медали Сильви-Аньес Берманн, посол Франции в РФ.

- Даже небольшое изменение температуры приводит к негативному влиянию на экономическую ситуацию в мире, - присоединяется Петтери Таалас.

- В условиях потепления климата заметно увеличивается количество экстремальных явлений, а вот “нормальной” погоды становится меньше, - кщнстатирует Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Отдельная тема – как исследовать Арктику. Глобальное потепление привело к тому, что там просто не стало достаточно толстого льда, чтобы он выдерживал дрейфующие полярные станции. В 2013 году эту программу свернули. Но без наблюдений нельзя! Поэтому было принять решение строить уникальную ледостойкую платформу “Северный полюс”. Ее модель представлена на Арктическом форуме. И как раз в дни его работы на “Адмиралтейских верфях” в Санкт-Петербурге началась сборка корпуса платформы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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