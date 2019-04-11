2019-04-11T00:03:39+03:00
Здоровье

Чем в мире будут лечить аутоиммунные заболевания?

На международном конгрессе по ревматологии во Флоренции высоко оценили новые препараты, которые выпускает российское предприятие
Татьяна РУСИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

От диабета до артрита

В мире каждый год фиксируется все больше аутоиммунных заболеваний. Что это такое? Это заболевания, когда иммунные клетки вдруг «сходят с ума», нападают на собственный организм и начинают его разрушать. Поражаться могут все органы и системы организма. При этом диагнозы, список которых год от года становится шире, могут быть самыми различными. Но чаще всего речь идет о ревматоидном артрите, сахарном диабете первого типа, псориазе, витилиго...

Последние исследования показывают связь аутоиммунных заболеваний со стрессами. Особенно – пережитыми в детском возрасте. По статистике, чаще всего аутоиммунные заболевания возникают у женщин, причем у достаточно молодых. И эти проблемы могут переходить из поколения в поколение. То есть они наследуются.

Аутоиммунные заболевания являются одними из наиболее трудноизлечимых нарушений. Поэтому любые новости о новых лекарствах вызывает живейший интерес – как среди врачей, так и у пациентов.

Сейчас в России разрабатывается новое направление – создание эффективных препаратов на основе технологии сверхвысоких разведений антител. «Комсомолка» уже писала об этом явлении в нашей науке. Занимается ими отечественное предприятие «Материа Медика Холдинг».

Направление перспективное, что неоднократно было признано в международном медицинском сообществе.

«Несколько сотен различных диагнозов»

В марте 2019 года во Флоренции состоялся Международный конгресс по ревматологии и изучению аутоиммунитета (5th International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA 2019).

Это одно из крупнейших международных мероприятий, посвященных лечению этих, пожалуй, самых загадочных болезней. В 2019-м форум собрал более 1000 участников. Выступали ведущие эксперты из Израиля, Германии, Италии, Великобритании, Бразилии, Испании, Венгрии, США и Франции.

– В последнее время учеными обнаружен ряд новых аутоиммунных синдромов, – рассказал один из докладчиков, профессор Эрик М. Гершвин. – 50 лет назад было известно несколько десятков аутоиммунных заболеваний, а сейчас их насчитывается несколько сотен. В связи с этим возникают дополнительные вопросы, касающиеся клинического диагноза, ведения пациентов с ревматическими и аутоиммунными заболеваниями.

Побеждать диабет и артрит «препаратами на основе высоких разведений»

На конгрессе, разумеется, обсуждали и методы лечения аутоиммунных заболеваний: их достоинства и недостатки.

В том числе препараты на основе антител. Например, Lilly представила данные клинических исследований иксекизумаба, GSK – клинических исследований белимумаба.

О своих достижениях рассказала и российская компания «Материа Медика Холдинг», известная разработкой лекарственных средств для лечения гриппа и ОРВИ.

В этот раз выступления российских исследователей были посвящены применению препаратов на основе высоких разведений антител в комплексной терапии ревматоидного артрита и сахарного диабета первого типа. В формировании этих заболеваний большую роль играет аутоиммунитет. На конгрессе обсудили последние данные о молекулярных механизмах действия препаратов, результаты доклинических проверок, а также результаты последних клинических исследований.

В обсуждении докладов активное участие приняли известные специалисты в области аутоиммунных заболеваний, в том числе председатели конгресса профессора Андреа Дориа и Иегуда Шенфельд.

Они высоко оценили разработки российских ученых, отметив оригинальный механизм действия препаратов, их эффективность и безопасность, а также удобство применения для пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что такое доказательная медицина и каким препаратам стоит доверять?
Очередной выпуск передачи «Жить здорово!» д.м.н., профессор, ведущая Елена Малышева посвятила важности проведения фармацевтическими компаниями двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследований
Что такое доказательная медицина и каким препаратам стоит доверять?
Очередной выпуск передачи «Жить здорово!» д.м.н., профессор, ведущая Елена Малышева посвятила важности проведения фармацевтическими компаниями двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследований
Что такое доказательная медицина и каким препаратам стоит доверять?
Очередной выпуск передачи «Жить здорово!» д.м.н., профессор, ведущая Елена Малышева посвятила важности проведения фармацевтическими компаниями двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследований
Лишний вес и метаболический синдром – как победить?
Лишний вес, неконтролируемая тяга к сладкому, круглосуточное чувство голода и жажда съесть все, что попадается под руку – все это может быть симптомами метаболического синдрома, или нарушения обмена веществ, если сказать проще
Новости 24
Полиция Бразилии задержала мужчину, продавшего оружие стрелкам из Сан-Паулу
В Раде объяснили, почему Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС
Срок следствия по делу Baring Vostok продлили до августа
В Китае поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом: пропали шестеро
Летчики смогут вызывать дожди над горящими лесными участками
В Киеве назвали Репина и Чайковского деятелями украинской культуры
Трамп считает, что Евросоюз слишком жесток в ситуации с Brexit
Генсек ООН призвал стороны остановить вооруженное противостояние в Ливии
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
Пистолет "Удав" допущен к серийному производству
Гай Юлий Цезарь Муссолини будет судиться с Facebook из-за блокировки аккаунта
Апрель объявлен в Нью-Йорке месяцем русско-американской истории
Погода в Москве на 11 апреля 2019 года: +12 градусов и небольшой дождь
Полковник ВС США объяснил, зачем Вашингтону "российская угроза" в Европе
В Японии открылась станция без входа и выхода
В Германии санкции США в отношении европейских стран назвали незаконными
Глава погранслужбы США ушел в отставку
Истребители НАТО поднялись на перехват пассажирского самолета над Черногорией
Пушков назвал принятие резолюции ПАСЕ маленьким и неубедительным шагом
Федор Конюхов 10 апреля попал в новый шторм в Тихом океане
Лидеры Евросоюза согласовали новую дату Brexit
В сирийском лагере аль-Холь погибли 235 детей
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: финансирование работ по «Союзу-5» началось
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в нарушении обязательств в отношении дипломатов
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: экипаж превратит МКС в тестовую лабораторию
Дмитрий Рогозин: Роскосмос готов развернуть автономную российскую станцию
В Китае шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Дмитрий Рогозин: деньги, полученные за полеты астронавтов на «Союзах» расходовались неэффективно
Пенс попытался выгнать с заседания СБ ООН представителя Венесуэлы