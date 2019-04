Чем в мире будут лечить аутоиммунные заболевания?

От диабета до артрита

В мире каждый год фиксируется все больше аутоиммунных заболеваний. Что это такое? Это заболевания, когда иммунные клетки вдруг «сходят с ума», нападают на собственный организм и начинают его разрушать. Поражаться могут все органы и системы организма. При этом диагнозы, список которых год от года становится шире, могут быть самыми различными. Но чаще всего речь идет о ревматоидном артрите, сахарном диабете первого типа, псориазе, витилиго...

Последние исследования показывают связь аутоиммунных заболеваний со стрессами. Особенно – пережитыми в детском возрасте. По статистике, чаще всего аутоиммунные заболевания возникают у женщин, причем у достаточно молодых. И эти проблемы могут переходить из поколения в поколение. То есть они наследуются.

Аутоиммунные заболевания являются одними из наиболее трудноизлечимых нарушений. Поэтому любые новости о новых лекарствах вызывает живейший интерес – как среди врачей, так и у пациентов.

Сейчас в России разрабатывается новое направление – создание эффективных препаратов на основе технологии сверхвысоких разведений антител. «Комсомолка» уже писала об этом явлении в нашей науке. Занимается ими отечественное предприятие «Материа Медика Холдинг».

Направление перспективное, что неоднократно было признано в международном медицинском сообществе.

«Несколько сотен различных диагнозов»

В марте 2019 года во Флоренции состоялся Международный конгресс по ревматологии и изучению аутоиммунитета (5th International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA 2019).

Это одно из крупнейших международных мероприятий, посвященных лечению этих, пожалуй, самых загадочных болезней. В 2019-м форум собрал более 1000 участников. Выступали ведущие эксперты из Израиля, Германии, Италии, Великобритании, Бразилии, Испании, Венгрии, США и Франции.

– В последнее время учеными обнаружен ряд новых аутоиммунных синдромов, – рассказал один из докладчиков, профессор Эрик М. Гершвин. – 50 лет назад было известно несколько десятков аутоиммунных заболеваний, а сейчас их насчитывается несколько сотен. В связи с этим возникают дополнительные вопросы, касающиеся клинического диагноза, ведения пациентов с ревматическими и аутоиммунными заболеваниями.

Побеждать диабет и артрит «препаратами на основе высоких разведений»

На конгрессе, разумеется, обсуждали и методы лечения аутоиммунных заболеваний: их достоинства и недостатки.

В том числе препараты на основе антител. Например, Lilly представила данные клинических исследований иксекизумаба, GSK – клинических исследований белимумаба.

О своих достижениях рассказала и российская компания «Материа Медика Холдинг», известная разработкой лекарственных средств для лечения гриппа и ОРВИ.

В этот раз выступления российских исследователей были посвящены применению препаратов на основе высоких разведений антител в комплексной терапии ревматоидного артрита и сахарного диабета первого типа. В формировании этих заболеваний большую роль играет аутоиммунитет. На конгрессе обсудили последние данные о молекулярных механизмах действия препаратов, результаты доклинических проверок, а также результаты последних клинических исследований.

В обсуждении докладов активное участие приняли известные специалисты в области аутоиммунных заболеваний, в том числе председатели конгресса профессора Андреа Дориа и Иегуда Шенфельд.

Они высоко оценили разработки российских ученых, отметив оригинальный механизм действия препаратов, их эффективность и безопасность, а также удобство применения для пациентов.