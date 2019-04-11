Вместо дач образованные горожане теперь заводят загородные фермы

КОРОВА СГОРЕЛА...

- Ну, что ты, успокойся, все уже прошло, - Мария Кузьменкова гладит челку коровы и показывает на ее опаленные бока. - Стресс у них до сих пор. Слава Богу, стадо удалось спасти...

Пожар в их агропарке «Агилада» начался около семи утра.

«Дым и пламя было повсюду. Это очень страшно! - спустя время написала в соцсетях дочь Марии, Анастасия. - Когда бедные животные кричат, мычат и пытаются вырваться и спастись! Едкий дым разъедает нос и глаза, а пламя жжет руки и все вокруг. И в это адское пламя прыгал один из наших ребят и, не жалея себя и рук, отвязывал железные цепи на шеях животных и выводил их из огня...»

- Раньше и представит себе не могли, что обычные 27-летние ребята могут такой героизм проявить, - вместе с Марией Кузьменковой и ее супругом Ильей идем по тому самому сгоревшему коровнику. Головешки, обуглившаяся кормушка и крыша, которая вот-вот рухнет. Виной всему, скорее всего, стал бракованный тент.

- Только одной коровке из 67 не повезло, - вздыхают фермеры. - В дыму та забилась в угол и ногой застряла в прогоревшем полу. Здесь же все сено было, доильное оборудование, насос… Все планы на лето полетели. Но с Божией помощью справимся.

Пожар в агропарке «Агилада» начался около семи утраФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702144" frameborder="0"></iframe> Зачем горожане становятся фермерами.В Подмосковье едва не сгорел уникальный агропарк, созданный столичными журналистами. Корреспондент «КП» отправился поддержать фермеров, которым беда помогла понять: вместе с возрождением их фермы в России возрождается нечто большее…

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Собственно, с этой самой помощи и начиналось их хозяйство. Профессиональный журналист Мария преподает в МГУ, Илья — главный редактор православной радиостанции «Вера». Типичные успешные горожане, которые, как и многие москвичи, думали однажды вырваться из душного города и поселиться на природе. Однако четкого плана до поры не было — столичная суета привычно отодвигает мысли об этом «на потом». Но однажды погостить к ним приехал знаменитый старец и их духовник Илий.

- Увидел у нас ручного кролика и тут же сказал, что нам нужно создавать стадо и искать землю в тверском направлении, - вспоминает Мария. - Отец Илий нам потом еще много раз подсказывал и помогал. Даже в то утро. Когда узнала о пожаре, позвонила дочери, а потом ему. И отец Илий пошел молиться за нас. И многие потом, когда все сопоставили, с удивлением говорили: через несколько минут после звонка старцу ветер вдруг изменил направление и пошел в обратную от основной фермы сторону, то есть, стал выдувать огонь, иначе бы вся ферма сгорела. Просто чудо, ничем другим не объяснишь...

Пока Илья раздумывал над словами старца, Мария перешла к решительным действиям и, никому не сказав, купила несколько курочек и коровку, которых привезла в загородную дачу. За неимением стойла корову пришлось поселить в гараже.

Как-то быстро нашлись подходящие 80 гектаров в Волоколамском районе, ударными темпами была возведена ферма и закуплены коровыФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Надо было видеть глаза мужа, когда он приехал поздно ночью, нажал на кнопку автоматического открывания ворот, а оттуда: «Мууу!», - смеется Мария.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ПОД НОГАМИ

И дело пошло. Как-то быстро нашлись подходящие 80 гектаров в Волоколамском районе, ударными темпами была возведена ферма и закуплены коровы чисто русской, костромской породы («они лейкозом не болеют!»). Первые опыты с молоком, творогом, сырами и копченостями... И вскоре от гурманов натурпродукта не было отбоя, которые из уст в уста передавали славу о высоком качестве «Агилады», а проведенные фермерами «Творожные дни» собирали тысячи покупателей. Агропарк развивался, был включен в областной проект «Территория роста» и наполнялся новыми смыслами: помимо классического сельхознаправления, планировалось развивать агротуризм, втягивая в это дело горожан, убеждая их не боятся и взять ответственность за животных. Этим летом планировали ставить домики для гостей...

- Ведь как живет городской житель, — размышляет Илья Кузьменков. - Сначала квартира, потом желание расшириться. Может быть, бизнес, карьера, ипотека для детей, загородная дача — все время хочется большего. И мы так жили. А та самая первая наша корова все изменила, произошло удивительно смещение точки горизонта. Из этого бесконечного «доращивать и увеличивать» взгляд развернулся в другую сторону, появилась новая целостность. Поэтому и назвали ферму «Агилада» - корова с греческого.

Илья — главный редактор православной радиостанции «Вера»Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

И он увлеченно рассказывает, как меняются и другие горожане, гостившие у них на ферме: этот сиял от гордости от ведра картохи, которое собрал впервые в жизни, этих корова лизнула шершавым языком, отчего они с восторгом потом долго рассказывали по телефону, дети знакомых, взяв козлика, так и не захотели с ним расставаться, все свободное время уделяя ему, а не игрушкам в мобильнике. Каждый из них заново открывал мир, и это открытие в отдельных случаях местами становилось персональной национальной идеей, которую человек привык искать в каких-то высоких материях, а она вон — в той же картохе и коровке.

БРОКЕР В КОРОВНИКЕ

Двое рабочих в «Агиладе» - из таких горожан. Коля — на психолога учится, а Женя вообще — бывший финансовый брокер. Когда-то сидел в уютном кресле с чашечкой ароматного кофе и спекулировал акциями, а сейчас в болотных сапогах посреди совсем других запахов убирает навоз за скотинкой и возвращаться к нервно скачущим цифрам котировок не собирается.

- Да как-то дошло, что пустое это все, настоящая жизнь-то — вот она! - объясняет он эту удивительную метаморфозу в его жизни и обводит руками пространство: единственная на ферме гусыня бежит в сторону пруда посмотреть, не прилетела ли ее подруга серая цапля, а в загоне смешно тянут шеи телята, рожденные уже после пожара.

Впрочем, свое финансовое мышление он успел применить и на новом поприще, став однажды сенсацией Даниловского рынка Москвы — взял, да и выставил ценник на сыр: 50 тысяч за кг! Секрет фокуса Женька объяснял всем сбежавшимся на чудо-продукт коллегам и покупателям: это на самом деле что-то вроде абонемента — платите 50 тысяч и месяц отовариваетесь у «Агилады». По вполне вменяемым ценам. Ход сработал - продажи скакнули вверх.

- Больше цивилизации и прогресса, конечно, существует в городах, - продолжает Илья Кузьменков. - Но на фоне цифровой революции, которая уже происходит, значительная часть профессий станет не нужна. Человеку в свое время остались логические операции, и настанет то время, когда отнимут и их. В то же время человеку важно быть востребованным. И вот такой образ жизни и заработка может стать важной альтернативой для бывших горожан. Тем более, что многие из них приходят на село из бизнеса с новыми знаниями. Что однажды может создать в деревне новую цивилизацию.

- Мам, пап, сено везут! - радостно вбегает Настя.

РАЗГРУЗИЛ СЕНО - СЭКОНОМИЛ НА ФИТНЕСЕ

Та запись Насти в соцсетях не осталась незамеченной: фермеры, чиновники и просто неравнодушные люди предлагали помощь и деньги. Кто стройматериалами поделился, кто зерном, власти бесплатно заменили сгоревшую зернодробилку.

На фоне рассказов о добрых людях просто наблюдать, как трое мужиков разгружают тяжеленные рулоны с еврофуры, было бы слишком не по-русски, а потому в ближайший час с шутками-прибаутками вместе освобождаем грузовик от сена. Попутно считаем, сколько мы сэкономили на городских фитнесс-центрах, а Илья Кузьменков обращает внимание, что в последнее время в деревенской жизни что-то неуловимо изменилось. Что люди уже не смотрят на фермеров искоса, а все больше радуются возвращению коров в деревни, без которых они неминуемо превращались в скучные дачные поселки, и стараются хоть словом поддержать семью фермеров.

На разгрузку фуры с сеном ушел всего часФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Мы выкатываем последний тюк сена и садимся отдыхать.

- Даже чиновники становятся другими, - признается Илья. - Важно понимание, что мы сегодня не боремся, как прежде, с действительностью, а просто работаем в удовольствие.