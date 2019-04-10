Закончена реновация лобби в отеле Марриотт Ройал Аврора

В течение 2014 года в отеле прошла масштабная реновация всех номеров и люксов. Основной целью модернизации номеров было стремление сделать их еще более комфортными для гостей, соответствующими современным требованиям взыскательных путешественников и бизнес-туристов. А новые люксы отеля стали настоящим украшением обновленной гостиницы.

Если редизайном номеров занимались зарубежные компании, то к обновлению интерьеров лобби руководство управляющей компании САФМАР-Плаза привлекло молодую российскую компанию «Интер Комплект», опытные специалисты которой не только подготовили дизайн интерьера и проект нового пространства, но и полностью взяли на себя строительные работы по реновации, а также подбор мебели, текстиля, оснащение декоративными элементами, многочисленными светильниками и оформление витражного купола.

К обновлению интерьеров лобби руководство управляющей компании САФМАР-Плаза привлекло молодую российскую компанию «Интер Комплект»

«Перефразируя известное высказывание К.С. Станиславского о театре, можно сказать, что отель начинается с лобби. Лобби – это визитная карточка, по которой у гостей складывается первое впечатление об отеле, – говорит А. Х. Амирханов, генеральный директор САФМАР-Плаза. – Были вложены серьезные инвестиции, и мы довольным результатом. Уверен, что наши гости по достоинству оценят произошедшие изменения».

Реновация проводилась постепенно, график работ был составлен таким образом, чтобы свести к минимуму неудобства для гостей.

Главное интерьерное решение – стиль ар-деко с яркими цветами текстиля и яркими цветными стеклами в витраже, в цветовой гамме преобладают синий, красный, бордовый и золотой. Мебель производилась индивидуально под заказ на фабриках Италии и Португалии. Все существующие декоративные элементы прошли обновление новыми материалами. Колонны отделаны венецианской штукатуркой, создающей эффект натурального мраморного камня, капители доработаны и украшены коронами из золотистой потали, что придало им более величественный и богатый внешний вид, правильную пропорцию и законченность. Витражные потолочные стекла были заменены стеклами смешанных цветов, из подобного стекла делают витражи в стиле Тиффани. Художественное стекло с неповторимой текстурой варится под конкретный проект (в данном случае – в США). С таким стеклом витраж выглядит намного интереснее, особенно, когда стекла имеют разную направленность рисунка. По центру лобби была установлена сложная конструкция-подвес для каскадной люстры бренда «Luxxu», произведенной в Португалии по индивидуальному эскизу из хрустального стекла и золотистых (гальваника) элементов. Через крепление люстры видно на куполе изображение самой богини Авроры (в честь которой и названа гостиница), от нее, благодаря новой люстре, по всему витражу как бы распространяются золотистые солнечные лучи.

Закончена реновация лобби в отеле Марриотт Ройал Аврора

В лобби предусмотрены места для отдыха – лаунж-зоны, где можно посидеть на уютных креслах и роскошных диванах как в компании друзей и коллег, так и в уединении. Часть обеденной зоны также расположена в лобби неподалеку от бара, здесь можно и пообедать, и провести переговоры за столом за чашечкой кофе. Узор на диванных подушках повторяют рисунок пола в центральной части лобби. Освещение в лобби диммируется, в зависимости от времени суток его можно изменить для создания более комфортной атмосферы.

Кардинальные изменения произошли и в лобби баре. Полностью изменилась барная стойка – теперь она из оникса и с подсветкой. В интерьере появились деревянные панели, с раскладкой шпона в рубашку, которые гармонируют с уникальным геометрическим потолком. Появился винный уголок. Барная зона подсвечивается несколькими цветами, в центре установлены две разделяющие пространство аква-пузырьковые монопанели, также с подсветкой, это придает интерьеру удивительно волшебную атмосферу. Мебель и текстиль мебели также решены в стиле ар-деко, стулья знаменитой марки «Sevensedie» выполнены в синих тонах.

«За годы кропотливой и любимой работы мы на практике убедились, что самое главное в ресторанах и отелях – это умение создать такую атмосферу для своих посетителей, чтобы они захотели возвращаться к вам снова и снова, – подчеркивает руководитель проекта Полина Мещерякова. – Наша цель была не изменить все кардинально, но внести изюминку, расставить акценты, подчеркнуть роскошь интерьера».

Об отеле «Марриотт Ройал Аврора»

Пятизвездочный отель «Марриотт Ройал Аврора» расположен в самом центре Москвы, недалеко от Кремля и Красной Площади. В нескольких шагах от отеля находится всемирно известный Большой Театр. В отеле 232 номера, в том числе 35 люксов. Безукоризненная служба сервиса отеля отвечает самым высоким ожиданиям гостей, внутренняя и внешняя отделка здания, оборудование номеров соответствует изысканному и требовательному вкусу. К услугам гостей также современный бизнес-центр, оздоровительный клуб с тренажерным залом, бассейном и саунами, прачечная и химчистка, 24-часовое обслуживание в номерах, служба аренды автомобилей, служба дворецких.

Гастрономический ресторан «Поло Клуб» имеет заслуженно высокую репутацию. В ресторане «Аврора» подаются блюда международной кухни, а по воскресеньям проходят семейные обеды – бранчи. Лобби-бар отеля – это отличное место как для дружеского аперитива, так и для деловых переговоров. В гостинице 6 банкетных залов общей площадью 580 кв.м, рассчитанных на мероприятия до 500 человек. Отель также предлагает популярную услугу по выездному банкетному обслуживанию.

Адрес и телефон: «Марриотт Ройал Аврора» ул. Петровка, д.11, + 7 (495) 937 10 00

Дополнительная информация: www.marriott.com.ru/mowdt