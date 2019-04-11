Скарлетт Йоханссон похвасталась глубоким декольте на премьере фильма «Мстители: Финал»

Скарлетт Йоханссон приехала в Лондон на премьеру одного из самых ожидаемых блокбастеров года «Мстители: Финал». Голливудская звезда вышла на красную дорожку в эффектном костюме дизайнера Тома Форда. Костюм, разумеется, был черного цвета – ведь Скарлетт играет в картине Черную вдову Наташу Романофф. Ассиметричный наряд с одним рукавом и обнаженным плечом подчеркнул фигуру актрисы и позволил ей продемонстрировать впечатляющее декольте.

Оригинальный ассиметричный вырез оголил бюст звезды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свой наряд Йоханссон дополнила черными лодочками и золотыми серьгами-подвесками. Наряд актрисы выглядел лаконично, но очень стильно. Поклонники обратили внимание на татуировку в форме солнца на обнаженной руке звезды, которую оттенил широкий золотой браслет на запястье.

Оригинальный ассиметричный вырез оголил бюст звезды, приковав к зоне декольте все внимание фотографов. Скарлетт не привыкать позировать в открытых нарядах – в своих картинах она не раз снималась обнаженной. И все же в последнее время 34-летняя актриса все больше предпочитает закрытые наряды. Так что этот костюм можно считать нетипичным для ее гардероба.

Голливудская звезда вышла на красную дорожку в эффектном костюме дизайнера Тома Форда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поговаривают, что совсем скоро Скарлетт сыграет свадьбу. Йоханссон встречается с телеведущим Колином Жостом больше двух лет. Пара уже живет вместе и всерьез подумывает о том, чтобы связать себя узами брака. Как рассказал источник из окружения звезды, Скарлетт созрела для нового замужества.

- Они с Колином съехались и живут вместе. Более того, они обсуждают будущий брак. Они любят друг друга, и хотят быть вместе, - рассказал приятель Скарлетт журналу US Weekly.

По словам инсайдера, возлюбленный Йоханссон без ума от своей подруги: Колин всерьез полагает, что Скарлетт – женщина всей его жизни, и именно с ней он хотел бы провести остаток своих дней.

Поклонники обратили внимание на татуировку в форме солнца на обнаженной руке звезды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Йоханссон и Жоста разгорелся в марте 2016 года – актриса и телеведущий познакомились на вечеринке у общих друзей. Оказалось, что у Колина и Скарлетт очень много общего, они часто выбираются на вечеринки, модные выставки, в рестораны и на романтические свидания вдвоем. Колин Жост — сценарист, актер, режиссер, а так же ведущий телешоу «Saturday Night Live», так что у влюбленных действительно много общих тем, интересов и знакомых.

Брак с Жостом станет уже третьим для Скарлетт. Она была замужем за голливудским актёром Райаном Рейнольдсом. Двухлетние отношения пары убил слишком плотный график. Скарлетт и Райан много снимались и почти не виделись. Вторым мужем актрисы стал французский журналист Ромэн Дориак. У пары родилась дочь Роуз.