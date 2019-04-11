Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве мужа: «Таблетки ему уже не помогают»

Ким Кардашьян снялась для обложки майского выпуска журнала Vogue: 38-летняя звезда реалити-шоу позировала во время фотосессии в домашней обстановке вместе с детьми. В сопровождающем съемку интервью модель затронула одну из самых болезненных для нее тем: Ким рассказал о психическом расстройстве мужа.

В 2016 году Канье Уэст был госпитализирован в психиатрическую клинику, после чего музыкант почти на год отменил все выступления и гастроли. У рэпера диагностировали биполярное расстройство. В беседе с журналистами издания Ким рассказала, как они справляются с недугом Канье. К слову, сам музыкант не скрывает свой диагноз. На обложке своего последнего альбома Уэст написал: «Я ненавижу биполярное расстройство. Это классно», тем самым подчеркнув особенность болезни. При биполярном расстройстве характерны перепады настроения – от мрачного уныния до восторженности и повышенной работоспособности.

Как призналась модель, ее муж не принимает никаких препаратов, которые облегчают состояние пациентов с подобным диагнозом.

- Таблетки ему уже не помогают – они превращают его в другого человека, - рассказала Кардашьян. – Раньше он много путешествовал, теперь ему приходиться меньше гастролировать из-за болезни. Но, честно говоря, мне бы не хотелось рассказывать об этом вместо него.

kimkardashian I ve dreamed of this moment for so long, many said it would never come.

Ким утверждает, что сейчас Канье чувствует себя хорошо:

- Сейчас у него довольно спокойная стадия, - говорит модель. – Он в достаточно хорошем состоянии. Мы научились регулировать психический процесс, и когда приступы приближаются, мы уже знаем, что делать.

voguemagazine Ким снялась в домашней обстановке с детьми.

Тем не менее, Ким не скрывает, что безумные поступки мужа ее расстраивают. Например, когда Канье внезапно навестил Белый дом и сообщил, что поддерживает Дональда Трампа. Или когда он примерил красную кепку в поддержку нынешнего президента США.

- Я расплакалась и сказала: "Сними ее", - вспоминает Ким.

Первые симптомы болезни проявились у Канье внезапно. В 2016 году артиста госпитализировали после нервного срыва, заковав в наручники и принудительно доставив в психиатрическую клинику. Канье напал на обслуживающий персонал в спортзале, и психотерапевт Уэста Майкл Фарзам вызвал психиатрическую помощь. До этого музыкант публиковал странные сообщения в соцсетях: Канье бесконечно постил снимки новых вещей из своей последней модной коллекции (супруг Ким Кардашьян уже несколько лет выступает еще и как дизайнер – Ред.).

Канье Уэст лечился в медицинском центре Рональда Рейгана при университете Калифорнии (Лос-Анджелес). По официальной версии, рэпер был госпитализирован с переутомлением и нервным истощением. Однако позже СМИ сообщили, что у него паранойя, которая продолжает прогрессировать. Артист относился к обслуживающему персонал в клинике с крайней подозрительностью и не позволял врачам прикасаться к себе. Позже диагноз «паранойя» сменился на биполярное расстройство. Сам Канье в откровенном интервью признался, что на его психику серьезно повлияло употребление наркотиков.