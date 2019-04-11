Россия будет стимулировать предприятия переходить на экологически чистые технологии

Важнейшее условие освоения Арктики - защита экологии. И государство должно стимулировать компании использовать "зеленые" технологии. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в ходе сессии "Арктика будущего: устойчивые решения" на Международном Арктическом форуме в Петербурге.

- Крупные российские предприятия переходят на новую систему экологического регулирования. С переходом на систему внедрения наилучших доступных технологий стимулов становится больше, административных барьеров должно становиться меньше, - рассказал министр. - В 2019 году началась экологическая перестройка на 300 крупных российских предприятиях — основных загрязнителях, из них в Арктической зоне находятся 20 предприятий.

Чтобы решить проблему вредных выбросов в атмосферу, нужно объединить усилия бизнеса, власти и экологического сообщества. Участники дискуссий подчеркнули, что технологические решения упираются в политические решения и практические действия. Отельные компании и даже целые регионы давно экспериментируют с "зелеными" технологиями. Например, в транспортной отрасли меняется тип судов.

- Сокращение вредных выбросов на транспорте предполагается за счет реализации проекта гибридных судов нового экологического класса и продвижения программы зеленого судоходства в Арктике, в том числе на основе топлива СПГ (сжиженного природного газа - прим. авт.), — заявил Дмитрий Кобылкин.

А в энергетике все больше используют альтернативные источники.

- Существует программа перевода коммунальной энергетики на биотопливо. Мы год за годом строим котельные, которые работают на отходах лесопиления. Мы не используем уголь и прекращаем использовать дизельное топливо в больших частях нашей территории, — рассказал Лев Левит, представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики.