2019-04-11T17:24:44+03:00
Экономика

Что сдерживает частные инвестиции в Арктику

Какими могут быть меры поддержки для бизнеса обсудили на Арктическом форуме
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Какими могут быть меры поддержки для бизнеса обсудили на Арктическом форуме.Какими могут быть меры поддержки для бизнеса обсудили на Арктическом форуме.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На Международном арктическом форуме в Петербурге обсудили, как Россия будет поддерживать частные инвестиции в Арктике. Сегодня в Арктической зоне России инициирована реализация более 100 инвестиционных проектов. Но в стадию активной реализации перешло меньше половины. Условия ведения бизнеса в Арктике агрессивнее, чем на остальной территории страны, а риски и издержки выше. Чем можно помочь инвесторам?

Во-первых, наделить региональные власти правом предоставлять льготы.

- Минфином были внесены поправки в налоговый кодекс, и с 2023 года региональные власти практически не имеют права предоставлять льготы компаниям. Предлагаю вернуть в налоговый кодекс возможность регионов предоставлять налоговые льготы для арктических проектов и их поставщиков минимум на 12 лет., - заявил Леонид Михельсон, председатель правления компании "Новатэк".

Во-вторых, смягчить налоговой режим для арктических проектов. Особенно связанных с добычей углеводородов.

- Те фискальные условия, в которых мы сейчас работаем, принимались нашим правительством в то время, когда цена на нефть была за 1$00 и не было внешних ни технологических, ни санкционных ограничений, - заметил Андрей Патрушев, замгендиректора "Газпром нефть". - Сейчас цены на нефть немного подрастают, но тем не менее не достигают тех показателей, которые были при принятии решений о текущем налогообложении.

В-третьих, решить транспортные и логистические проблемы. И здесь бизнесу очень мог бы помочь проект развития Северного морского пути - кратчайшего маршрута из Европы в Азию. Для круглогодичного использования пока не хватает ледоколов - проблему обещают решить после 2025 года.

9 апреля на госкомиссии по вопросам развития Арктики, которая прошла на форуме, обсуждалась система преференций для развития инвестиционных проектов в Арктической зоне. Сейчас есть два варианта бонусов инвесторам. Первый - нулевая ставка по налогу на прибыль, имущество, землю и налогу на добычу полезных ископаемых на 10-15 лет. Второй - пониженные ставки этих налогов, но на весь срок действия проекта. В ближайшие недели в правительстве определятся с мерами поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Международный арктический форум - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Климат Арктики меняется в 4 раза быстрее, чем на всей планете: опасно это или выгодно
На Международном арктическом форуме глобальному потеплению и его влиянию на экономику и экологию Арктики, а также развитие Северного морского пути, была посвящена секция “Арктика – “кухня” погоды”
Александр Макаров: «Чтобы сделать из Арктики Эльдорадо, нужны годы тяжёлой работы»
Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института рассказал, как на его взгляд следует систематизировать исследовательскую работу за Полярным кругом
Сергей Бедаш, владелец «Картеша» - единственного в России частного научно-исследовательского судна, работающего в Арктике
НИС «Картеш», названный так в честь мыса в Белом море, где «живет» биостанция питерского Зоологического института (ей же он и принадлежал поначалу), «на иголки» должны были списать дважды
Отец Иаков, епископ Нарьян-Марский и Мезенский: Мне выпал жребий быть самым северным епископом Русской Православной Церкви
Два архипелага, входящие в состав территорий Нарьян-Марской епархии, – Новая Земля и Земля Франца Иосифа – определили своими храмами это исключительное положение
Новости 24
Госдума приняла закон об ипотечных каникулах
Зеленский готов распустить Верховную Раду в случае победы на выборах
Собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей на время реконструкции
Балтфлот отслеживает корабли НАТО, подошедшие к границе России
«ПСЖ» на выезде проиграл «Нанту» 2:3 в чемпионате Франции
Зеленский высказался в пользу героизации Бандеры
В Москве в ДТП на шоссе Энтузиастов автомобиль заехал под трамвай
КНДР требует заменить Помпео на переговорах по денуклеаризации
Forbs составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Шесть кораблей и подлодок пустят на металлолом
Законопроект о новых правилах продажи сим-карт направлен на доработку
Москалькова готовит обращение к властям США о помиловании Винника
В собор Святого Патрика в Нью-Йорке проник мужчина с канистрами бензина
3,5 тысячи первых предпенсионеров начали переучиваться новой профессии
Советник Трампа прибыла в Москву с тайным визитом
Через шесть лет средняя зарплата в России вырастит до 63 тысяч рублей
Министр энергетики США не собирается уходить в отставку
NYT: Минюст США и Белый дом обсудили доклад Мюллера перед публикацией
Порошенко потратил почти $4 млн на предвыборную кампанию во втором туре
Медведев заявил, что в России проживают 19 миллионов бедных