Что сдерживает частные инвестиции в Арктику

На Международном арктическом форуме в Петербурге обсудили, как Россия будет поддерживать частные инвестиции в Арктике. Сегодня в Арктической зоне России инициирована реализация более 100 инвестиционных проектов. Но в стадию активной реализации перешло меньше половины. Условия ведения бизнеса в Арктике агрессивнее, чем на остальной территории страны, а риски и издержки выше. Чем можно помочь инвесторам?

Во-первых, наделить региональные власти правом предоставлять льготы.

- Минфином были внесены поправки в налоговый кодекс, и с 2023 года региональные власти практически не имеют права предоставлять льготы компаниям. Предлагаю вернуть в налоговый кодекс возможность регионов предоставлять налоговые льготы для арктических проектов и их поставщиков минимум на 12 лет., - заявил Леонид Михельсон, председатель правления компании "Новатэк".

Во-вторых, смягчить налоговой режим для арктических проектов. Особенно связанных с добычей углеводородов.

- Те фискальные условия, в которых мы сейчас работаем, принимались нашим правительством в то время, когда цена на нефть была за 1$00 и не было внешних ни технологических, ни санкционных ограничений, - заметил Андрей Патрушев, замгендиректора "Газпром нефть". - Сейчас цены на нефть немного подрастают, но тем не менее не достигают тех показателей, которые были при принятии решений о текущем налогообложении.

В-третьих, решить транспортные и логистические проблемы. И здесь бизнесу очень мог бы помочь проект развития Северного морского пути - кратчайшего маршрута из Европы в Азию. Для круглогодичного использования пока не хватает ледоколов - проблему обещают решить после 2025 года.

9 апреля на госкомиссии по вопросам развития Арктики, которая прошла на форуме, обсуждалась система преференций для развития инвестиционных проектов в Арктической зоне. Сейчас есть два варианта бонусов инвесторам. Первый - нулевая ставка по налогу на прибыль, имущество, землю и налогу на добычу полезных ископаемых на 10-15 лет. Второй - пониженные ставки этих налогов, но на весь срок действия проекта. В ближайшие недели в правительстве определятся с мерами поддержки.