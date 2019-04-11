Депутаты Госдумы, сенаторы и губернаторы примут участие во Всероссийской конференции рыбаков

16 апреля в Москве на площадке Цифрового делового пространства для обсуждения итогов работы в 2018 году, проблемных вопросов и перспектив рыбной отрасли соберутся представители предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса, научного сообщества, некоммерческих организаций, финансовых институтов, а также федеральных и региональных органов власти. Уже зарегистрировались более 300 человек, из которых более 150 - избранные делегаты из 28 субъектов России.

«Эффективная работа отрасли возможна лишь при сотрудничестве бизнеса и государства с учетом позиций обеих сторон. Наша конференция сможет стать площадкой для всестороннего рассмотрения и объективного обсуждения проблем и перспектив отрасли всеми участниками процесса. Интерес к мероприятию достаточно высок, свое участие подтвердили представители Госдумы и Совета Федерации, руководители регионов и крупнейшие рыбодобытчики. Мы убеждены, что конструктивный диалог между бизнесом и государством состоится», - сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Ключевой темой конференции станет проект «Отраслевого соглашения для организаций РХК на 2019 – 2021 годы». Также в повестке стоит обсуждение закона о Госгранице, «крабовых аукционов», деятельности органов государственной власти, направленной на устранение «компаний – рантье», участия рыбопромышленных предприятий в Хартии агропромышленного комплекса, системы управления научно-исследовательскими институтами и повышения эффективности научных исследований в РХК, вопросов рыбоохраны и другое.

«Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию придает большое значение работе Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации как одной из основных, системообразующих площадок для сбора, анализа и выработки рекомендаций функционирования рыбохозяйственной отрасли. Необходимо отметить важность и возможность объединения на площадке Конференции позиций предприятий рыбохозяйственного комплекса, научного сообщества, экспертов, представителей федеральных и региональных органов государственной власти. Члены Комитета принимали, и будут принимать участие в заседаниях Конференции», - прокомментировал свое участие в мероприятии первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Деловая программа разделена на три блока, отраслевые эксперты и представители федеральных и региональных органов власти выступят с докладами по важнейшим вопросам отрасли. Откроет конференцию, выступив с приветственным словом, заместитель председателя и член Совета Госдумы Ольга Епифанова.

Среди докладчиков в первом блоке заявлены:

Николаев Николай Петрович - депутат Госдумы, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Зверев Герман Станиславович – президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров;

Илюхин Владимир Иванович – губернатор Камчатского края;

Митин Сергей Герасимович - первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;

Соколов Василий Игоревич – заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству;

Дубовой Сергей Михайлович – председатель Мурманской областной Думы шестого созыва;

Григорьев Владимир Юрьевич - председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера»;

Круглов Владимир Викторович - председатель Российского профессионального союза работников рыбного хозяйства;

Маркин Андрей Валерианович - президент НО «Союз рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба»;

Ледков Григорий Петрович - депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Во второй части выступят представители крупнейших отраслевых объединений и предприятий рыбной отрасли, а также региональных органов власти. В завершении деловой программы участники и делегаты обсудят проект резолюции Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса.

«Мы не случайно проводим конференцию накануне итоговой коллегии Федерального агентства по рыболовству. Необходимо проанализировать результаты работы Федерального агентства по рыболовству в 2018 году, в том числе итоги заявочной кампании по переоформлению договоров долей квот на 15 лет, а также качество и своевременность издания правовых актов, и работу по инвентаризации контроля в рыбной отрасли. Решение конференции будет представлено на итоговой коллегии», - сообщил Герман Зверев.

С более подробной информацией можно ознакомиться в разделе конференции на сайте ВАРПЭ.