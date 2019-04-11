2019-04-11T13:17:44+03:00
Происшествия

Визажист-десантник пожаловался в полицию, что его избили в московском гей-клубе

23-летний парень, прославился тем, что вел бьюти-блог о косметике, будучи на службе в десантных войсках [эксклюзив kp.ru]
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Любимов.Сергей Любимов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Сергей Любимов уже не раз появлялся в новостной повестке: он подвергся критике, когда перекрасился в чернокожего мужчину, а также, когда стал участником шоу «Мейкаперы» на телеканале "Пятница" будучи срочником в воздушно-десантных войсках. Визажист-десантник, как его ранее прозвали в СМИ, идет по стопам своего тезки Сергея Зверева. Он любит эпатировать публику. Мало того, что Сергей чудом выжил в армии. Так и после службы, получив голубой берет, парень окончательно убедился в своем бессмертии и решил, что теперь может воевать с кем угодно.

Так было и в один субботний вечер. Сергей вместе с друзьями отправился в один из столичных необычных клубов, что располагается на Покровском бульваре. Клуб называется MONO BAR, и по фоткам с его вечеринок можно легко определить направленность заведения. Компания была веселая и вела себя довольно шумно. Охрана сразу обратила внимание на молодого человека с ярким макияжем. Он вел себя вызывающе, грубил секьюрити, снимая при этом все на телефон.

notcatartnotcatart
And yes, I said goodbye and hi my REAL life, it s so emotional for me, because it s like start from 0.
3574 отметок «Нравится»293 комментариевInstagram

- В полицию обратился молодой человек. Он по телефону рассказал, что его избили в ночном клубе. Рассказал, что охрана била его по голове. В самом баре заявили, что молодой человек всячески пытался провоцировать сотрудников, снимая их на телефон, а также лез с некорректными вопросами и обзывательствами. Он постоянно угрожал вызвать полицию, – рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Компании пришлось покинуть бар, охрана просто выставила молодых людей за порог. Но Сергей, как и обещал, позвонил в полицию и рассказал, что секьюрити его сильно били по голове. На вопрос журналистов «КП» визажист-десантник ответил, что в таком баре он никогда не бывал, и что он просто потерял телефон, а не заявлял об избиении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это шоу!»: обвиняемый в организации похищениий самарских детей зэк жалуется на судью и нарушения в расследовании его дела
Руслан Бакиев считает, что многие доказательства против него и его преступной группировки сфабрикованы и просит вернуть материалы по делу в прокуратуру
Новости 24
ЕК: арест Ассанжа - судебное дело на основе европейского ордера
Законопроект об устойчивом Рунете прошел второе чтение в Госдуме
В Кремле отреагировали на задержание Ассанжа в Лондоне
Полиция Турции задержала троих мужчин, которые домогались до манекена
Исследование: в иностранных компаниях зарплаты в среднем на 20% выше, чем в российских
В Москве эвакуируют суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева
Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе
В США призвали разработать стратегию противодействия так называемым тайным операциям России
Археологи обнаружили останки людей нового вида на Филиппинах
Эксперт: Brexit теперь могут переносить сколько угодно, а потом и вовсе отменить
Египет отказался участвовать в формировании "арабского НАТО"
В Госдуме назвали важным заявление политика ФРГ о незаконности санкций США
Роспотребнадзор напомнил правила защиты от клещей
Опрос: более половины украинцев проголосуют во втором туре выборов за Зеленского
Джулиан Ассанж взят под стражу в Великобритании
Эксперты назвали животных, которые наносят наибольший вред экологии
Пресс-атташе: обращений от россиян с просьбой о помощи в посольство России в Судане не поступало
Рогозин: планы США по высадке на Луну являются лишь "ширмой"
Финал Кубка России по футболу 2018/2019 пройдет в Самаре
Поставщиков в детские лагеря проверят дважды
Штаб Зеленского намерен усилить его охрану из-за видео с фурой
В Совфеде прокомментировали призыв ПАСЕ к России уплатить взносы
Законопроект об устойчивом рунете рассмотрен Госдумой во втором чтении
Конституционный суд Южной Кореи разрешил аборты
С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку
В Греции появился на свет малыш, у которого сразу трое родителей