Визажист-десантник пожаловался в полицию, что его избили в московском гей-клубе

Сергей Любимов уже не раз появлялся в новостной повестке: он подвергся критике, когда перекрасился в чернокожего мужчину, а также, когда стал участником шоу «Мейкаперы» на телеканале "Пятница" будучи срочником в воздушно-десантных войсках. Визажист-десантник, как его ранее прозвали в СМИ, идет по стопам своего тезки Сергея Зверева. Он любит эпатировать публику. Мало того, что Сергей чудом выжил в армии. Так и после службы, получив голубой берет, парень окончательно убедился в своем бессмертии и решил, что теперь может воевать с кем угодно.

Так было и в один субботний вечер. Сергей вместе с друзьями отправился в один из столичных необычных клубов, что располагается на Покровском бульваре. Клуб называется MONO BAR, и по фоткам с его вечеринок можно легко определить направленность заведения. Компания была веселая и вела себя довольно шумно. Охрана сразу обратила внимание на молодого человека с ярким макияжем. Он вел себя вызывающе, грубил секьюрити, снимая при этом все на телефон.

notcatart And yes, I said goodbye and hi my REAL life, it s so emotional for me, because it s like start from 0.

- В полицию обратился молодой человек. Он по телефону рассказал, что его избили в ночном клубе. Рассказал, что охрана била его по голове. В самом баре заявили, что молодой человек всячески пытался провоцировать сотрудников, снимая их на телефон, а также лез с некорректными вопросами и обзывательствами. Он постоянно угрожал вызвать полицию, – рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Компании пришлось покинуть бар, охрана просто выставила молодых людей за порог. Но Сергей, как и обещал, позвонил в полицию и рассказал, что секьюрити его сильно били по голове. На вопрос журналистов «КП» визажист-десантник ответил, что в таком баре он никогда не бывал, и что он просто потерял телефон, а не заявлял об избиении.