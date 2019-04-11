Почему сверхбольшие приговоры за коррупцию лишь шокируют российское общество

Дело бывшего мэра Владивостока Пушкарева едва ли заметили где-то, кроме Дальнего Востока. Драматургия не та. Это вам не борзый кавказский сенатор, пытающийся сбежать от ожидающего его у ворот Совет Федерации «воронка». И не сияющий экс-министр открытого правительства, которого хитроумно выманивают в Россию с его итальянской виллы.

Но приговор Пушкареву - 15 лет колонии строгого режима и полмиллиарда рублей штрафа - тоже своего рода водораздел.

15 лет - конечно, не высшая мера, но по меркам российского правосудия - где-то недалеко от этого. Из чиновников "высшей лиги" больше еще не давали никому.

Для сравнения из судебных сводок последнего времени: участника террористического нападения на Буденновск приговорили к 11 годам лишения свободы. Парня, который нанес своему обидчику 127 ножевых ранений - изолировали от общества на 11,5 лет.

Получается, Игорь Пушкарев - опаснее их обоих. Может быть, и так. Суду виднее.

Но почему-то в самом Владивостоке чувства глубокого удовлетворения этот приговор не вызвал.

Вот характерное мнение от дальневосточной журналистки Лады Глыбиной:

«Пушкарев не был лучшим мэром Владивостока. Был ли он хорошим мэром — тоже большой вопрос. Горожане помнят бордюры, которые менялись каждый сезон, а потом стабильно крошились. Помнят дороги, которые ремонтировались и разваливались на глазах. Помнят, как дарили Пушкареву лопату, за неубранный от снега город. Да и то, как Пушкарев стал мэром, со всеми особенностями его избирательной компании, тоже все помнят. Но почему же у большей части жителей Владивостока такое ощущение жуткой несправедливости после приговора суда?» - написала она в "Фейсбуке".

Да, Пушкарев не убивал и не совершал теракты. Более того, ему не предъявили такой популярной теперь для вип-арестантов статьи «создание организованного преступного сообщества».

Обвинили его в том, что будучи мэром Пушкарев обеспечивал заказы для подконтрольных ему цементных и асфальтовых заводов.

Типичная для России история: человек из крупного бизнеса приходит во власть и переписывает свои предприятия на родственников. Заводики эти начинают активно участвовать в госзакупках - разумеется, выигрывают, осваивают бюджетные средства. Внутри цепочки все счастливы: у мэра полностью подконтрольные подрядчики с гарантированным результатом, у завода нет отбоя от заказов, государственные задания выполняются. Формально все правильно, а по существу издевательство, как говорил классик.

Ровно это самое было во Владивостоке во времена мэрства Пушкарева. Его цементное производство, которым де-юре руководил его брат-инвалид, действительно, процветало. Очевидно, не без административного ресурса.

Но есть дополнительный штришок к этой картине маслом. Столица Приморского края тогда (с 2009 по 2012 годы) готовилась к проведению крупного международного события - саммита Азиатского-Тихоокеанского сотрудничества.

- Пушкарев был поставлен решать конкретную задачу - ко времени саммита превратить достаточно запущенный город в настоящую русскую столицу Дальнего Востока, - рассказал «КП» человек из окружения бывшего мэра, пожелавший сохранить анонимность. - Результат стоял во главе угла. Поэтому то, что фактически единственным поставщиком цемента для строек саммита стали заводы самого Пушкарева, никого не смущало. У них и так не было достойной конкуренции в этом регионе. И немыслимо было отдавать важнейшие государственные заказы непонятным фирмам за три копейки, чтобы потом все было исполнено тяп-ляп или не было исполнено вовсе. Тогда всех все устраивало. Саммит АТЭС прошел отлично. Но через какое-то время Пушкарев попал в опалу, и ему тут же припомнили все прегрешения.

Возбуждение уголовного дела против Пушкарева в 2016-м году связывали с его конфликтом с тогдашним губернатором Приморского края Миклушевским (говорят, они поддерживали разных кандидатов на выборах в местное Заксобрание). Но сейчас-то и губернатор уже другой, и мэр Владивостока. Только машина правосудия все так же молотит.

Теперь упорно гуляет другая версия причин жесткой посадки Пушкарева. Якобы кому-то приглянулась его цементная империя. Впрочем оба эти варианта развития событий не исключают друг друга.

В любом случае Игоря Пушкарева не назовешь безгрешным. Есть мнение, что других на верхних этажах власти вообще редко сыщешь. Но осадочек от его 15-летнего приговора все равно остается. Ведь почему-то же ему дали не "по прейскуранту"? У Улюкаева было 8 лет, у Никиты Белых - тоже, Евгении Васильевой - вообще 5 и потом УДО. А экс-полпред Виктор Ишаев, даром что без приговора еще, вообще за один день превратился из покровителя лесной мафии в средней руки обманщика.

Каждое такое следствие как рулетка: кому-то шарик выпадет на красное, кому - на черное. А кому-то повезет - и зеро!