2019-04-14T17:01:17+03:00
Звезды

Вдова Золотухина признала внебрачного сына актера от Ирины Линдт как своего

Фотография 15-летнего мальчика стояла у кровати Тамары Золотухиной
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля. Ей было 70 летТамара Золотухина скончалась 6 апреля. Ей было 70 летФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Тамара Золотухина при жизни нашла в себе силы на общение с последней любовью покойного мужа Ириной Линдт. Вдова Валерия Золотухина смогла принять и его внебрачного сына, рожденного в союзе с молодой актрисой.

"У них были удивительно хорошие отношения… Фотография Ивана (сын Золотухина от Ирины Линдт - прим. ред.) стояла у Тамары рядом с кроватью на комоде. Она признала Ивана как своего", - отметил друг семьи Золотухиных Петр в эфире программы "Ты не поверишь!".

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля. Ей было 70 лет. Похоронами занималась ее дочь от первого брака Екатерина. "Очень мужественно переносила свою болезнь… Все произошло стремительно", - отметила молодая женщина.

На траурной церемонии 44-летняя Ирина Линдт не присутствовала. Зато был старший сын Золотухина от брака с Ниной Шацкой.

lindt.irinalindt.irina
Ирина Линдт родила Ивана от Валерия Золотухина
142 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Сама Тамара ради Валерия Золотухина ушла из семьи, оставив свою дочь на попечение бывшего супруга. В браке с именитым артистом она родила сына Сергея. Он скончался в 2007 году в возрасте 28 лет.

В последние годы Золотухин жил на две семьи. Будучи в официальном браке артист влюбился в молодую актрису Ирину Линдт. У них родился сын Иван, который в ноябре 2019 года отпразднует 15-летие.

lindt.irinalindt.irina
Ирина Линдт следит за собой
102 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Ирина Линдт не скрывает, что Иван пошел в своего именитого отца. "Время летит быстро… Он тоже поет, генетический актер... Не знаю, как дальше сложится, какую профессию он выберет. Но сейчас у него это хорошо получается! И я им горжусь", - призналась актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Валерий Золотухин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»
В пригороде Брюсселя полиция задержала подозреваемого в терроризме
Порошенко на дебатах с самим с собой спел «Ти ж мене підманула»
Кудрин прокомментировал перспективы введения санкций США в отношении российских банков
Борисов: космическая программа США зависит от российских двигателей РД-180
Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании
Порошенко пригласил Зеленского на дебаты 15 апреля на телевидение
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой
Песков: Россия приветствует жесткую позицию Турции по С-400
Порошенко пообещал уважать выбор украинцев, если президентом станет Зеленский
Квят столкнулся с двумя болидами в начале гонки гран-при "Формулы 1"
Число погибших в ходе боев под Триполи превысило 120 человек
Порошенко начал выступление в рамках дебатов на стадионе "Олимпийский"
Адвокат Ассанжа: Эквадор пытается оправдать вторжение полиции в посольство
Штаб Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм УПЦ под Ровно
В Финляндии начались выборы в парламент
Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции
Российский омбудсмен впервые примет участие в сессии Генассамблеи ООН
"Ты чего меня бьешь дверью?": Появилось видео конфликта Виталия Милонова со службой эвакуации в Петербурге
Отец Ассанжа пришел в ужас от его внешнего вида: "Это такой шок"