Вдова Золотухина признала внебрачного сына актера от Ирины Линдт как своего

Тамара Золотухина при жизни нашла в себе силы на общение с последней любовью покойного мужа Ириной Линдт. Вдова Валерия Золотухина смогла принять и его внебрачного сына, рожденного в союзе с молодой актрисой.

"У них были удивительно хорошие отношения… Фотография Ивана (сын Золотухина от Ирины Линдт - прим. ред.) стояла у Тамары рядом с кроватью на комоде. Она признала Ивана как своего", - отметил друг семьи Золотухиных Петр в эфире программы "Ты не поверишь!".

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля. Ей было 70 лет. Похоронами занималась ее дочь от первого брака Екатерина. "Очень мужественно переносила свою болезнь… Все произошло стремительно", - отметила молодая женщина.

На траурной церемонии 44-летняя Ирина Линдт не присутствовала. Зато был старший сын Золотухина от брака с Ниной Шацкой.

lindt.irina Ирина Линдт родила Ивана от Валерия Золотухина

Сама Тамара ради Валерия Золотухина ушла из семьи, оставив свою дочь на попечение бывшего супруга. В браке с именитым артистом она родила сына Сергея. Он скончался в 2007 году в возрасте 28 лет.

В последние годы Золотухин жил на две семьи. Будучи в официальном браке артист влюбился в молодую актрису Ирину Линдт. У них родился сын Иван, который в ноябре 2019 года отпразднует 15-летие.

lindt.irina Ирина Линдт следит за собой

Ирина Линдт не скрывает, что Иван пошел в своего именитого отца. "Время летит быстро… Он тоже поет, генетический актер... Не знаю, как дальше сложится, какую профессию он выберет. Но сейчас у него это хорошо получается! И я им горжусь", - призналась актриса.