Проснись и мой! Как сделать окна чистыми к весне

С детства весна и мытье окон для меня практически синонимы. Впервые после зимы открывали окна, с хрустом комкали старые газеты и мыльной водой смывали пыль и грязь. И как-то дома сразу становилось радостнее.

Сейчас всё прозаичнее: покупаешь в супермаркете жидкость для мытья стёкол, и дело к стороне. Да, есть специальные пылесосы для окон, насадки к моющим пылесосам и даже роботы. Но мы попробуем обойтись без глобальных расходов на новую технику.

Чтобы помыть весной окна быстро и без разводов, так, чтоб они снова стали идеально прозрачными, полезно знать несколько лайфхаков. Хотя и не все народные советы и “бабушкины” способы одинаково полезны и эффективны.

1. Выбираем хорошую погоду. Не для настроения и загара, а для мытья окон. Честно, я долгое время жила в уверенности, что драить стекла надо в солнечный день, чтобы ни одна пылинки и ни один развод не остались незамеченными. А вот и нет. На ярком солнце (а на солнце и на ветру - вдвойне) вода моментально сохнет, оставляя те самые разводы. В пасмурную погоду времени на то, чтобы вытереть стекла насухо, у вас будет больше.

2. Для меня главная засада - не сами стекла, а рамы, точнее, стыки между рамами и стеклами, а также рамами и подоконником. Так копится грязь, которую просто так тряпкой не отмыть. Если окна не мыли несколько месяцев, для начала полезно залить в стыки моющее средство или намочить их влажной тряпкой и засыпать содой либо чистящим средством в виде порошка, вроде “Пемолюкса”.

Если берёте соду, погасите её уксусом, смесь начнёт пениться. Любое из этих средств хорошо бы оставить на 5 - 15 минут. Грязь растворится и станет податливее.

Вычистить её помогают ватные палочки, смоченные в любом моющем средстве или мыльной воде. Для совсем узких мест можно использовать зубочистку. Универсальный и самый быстрый инструмент - зубная щётка, опять же с моющим средством.

Вычистить грязь в рамах помогут ватные палочки или зубная щетка, смоченные в мыльной воде. Фото: Лилия СОКОЛЬНИКОВА

3. Чем мыть? Короткий ответ: любой жидкостью для мытья стекол, которые продаются в хозяйственных магазинах и супермаркетах. Да, есть народные средства, и они тоже хороши. Но их главные плюсы - скорее не в эффективности, а в натуральности и цене. Ну и в том, что они наверняка есть дома, и если приспичило срочно вымыть окна, не надо идти в магазин за средством.

Уксус (обычный, не гурманский бальзамический). На литр теплой воды примерно две столовых ложки. Можно смочить в растворе тряпку или налить его в распылитель.

Картошка. Режем картофелину пополам и срезом протираем стекло. Не могу сказать, что очищает лучше специального средства.

Лук. С ним поступаем тем же макаром, что и с картошкой: режем луковицу пополам и трём стекло. Запах на любителя, но при открытых окнах он быстро выветривается. Ну и вопрос вашей чувствительности к луку - если плачете слезами горючими, лучше не мучайтесь. Ничего особо чудодейственного по сравнению с другими вариантами в луке нет.

В общем, из натуральных средств мой фаворит - уксус.

Для совсем узких мест можно использовать зубочистку. Фото: Лилия СОКОЛЬНИКОВА

3. Тряпка лучше всего из микрофибры либо фланелевая. Хлопчатобумажные и льняные всё же оставляют ворсинки, ниточки и более заметные следы.

4. Сушим все те же старыми добрыми газетами, если они дома водятся. Или бумажными полотенцами. Или сухими тряпочками их микрофибры (но тогда их надо закупить побольше). Мне лично бумажные полотенца удобнее.

5. Насухо вытираем творчески, во всех направлениях: сверху вниз, по горизонтали, можно и кругами - тут весь секрет в тщательности.

6. Пока моем одну часть стекла, другую - до этого уже вымытую! - непременно заляпаем пальцами. Знакомо? Спасут хлопчатобумажные перчатки. Надевать их нужно уже после того, как вы закончили грязную и мокрую стадию мытья и приступили к вытиранию насухо.

7. Салфетки из искусственной замши, которые водители используют для стекол в машине, для генеральной уборки и полноценного мытья окон всё-таки не подходят.