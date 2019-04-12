2019-04-12T08:27:48+03:00
Звезды

Пой частушки, бабка-ёжка

В прокат вышел «Xеллбой» - очередной кинокомикс о черте, который спасает мир от происков других чертей
Денис КОРСАКОВ
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Фильм "Хеллбой" вышел в прокат в России 11 апреля.Фильм "Хеллбой" вышел в прокат в России 11 апреля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Приятно все-таки наблюдать, как великая русская культура, несмотря на сложную политическую обстановку, проникает в Голливуд. В новом фильме Тима Бертона «Дамбо» вовсю играет марш Исаака Дунаевского из картины Григория Александрова «Цирк». В новом «Годзилле», который выйдет в мае, главным врагом огромного ящера станет Змей Горыныч. То есть официально его имя Кинг Гидора, он звезда японских фильмов ужасов - но мы-то знаем, как зовут трехголового дракона на самом деле. Ну, а в новом «Хеллбое» один из второстепенных, но важных персонажей - Баба Яга. Она живет в туманном лесу, а лес находится в параллельном измерении - по которому бродит избушка на весьма массивных курьих ножках. Баба Яга очень стара, но у нее прекрасный аппетит (особенно когда речь идет о наваристом борще из детского мяса). И да, у нее костяные ноги (кажется, обе). Когда-то Баба Яга уже встречалась с Хеллбоем, после чего осталась без одного глазика; теперь она, достав старый ржавый серп, рассчитывает позаимствовать глаз у нашего героя («Какой отдашь - правый или левый?»)

Кто такой Хеллбой - объяснять, наверное, не надо. Вы, может, и не читали комиксы Майка Миньолы, но наверняка видели фильм Гильермо Дель Торо, вышедший в 2004 году: за истекшие 15 лет его показали по разным российским телеканалом не менее сотни раз. На всякий случай: это черт, перешедший на службу добра. В декабре 1944-го жутковатым младенцем он выполз из портала в ад, который открыли нацисты и примкнувший к ним черный маг Григорий Распутин (!) Красный дьяволенок попал в воспитанники к хорошему, доброму ученому, эксперту по всему паранормальному - и теперь бьется с демонами всех мастей. У него были рога, но они удалены (он аккуратно подпиливает пеньки по утрам, это заменяет ему бритье). Ему, как легко догадаться, за 60, но только по человечьим меркам: черти стареют медленнее и вообще по-другому, так что в большом красном теле Хеллбоя живет подросток. И он стремится доказать, что главное в жизни - не происхождение, а выбор пути. Фраза «где родился, там и пригодился» в его случае совсем не работает.

У Гильермо Дель Торо Хеллбой был одним из любимейших персонажей: он снял про него две картины (вторая вышла в 2008 году), и легко снял бы третью, но продюсеры, посмотрев на сборы, захлопнули у него перед носом кассу. Может, для Дель Торо оно вышло и к лучшему - вместо очередного «Хеллбоя» он снял «Форму воды», получившую венецианского «Золотого льва» и кучу «Оскаров». Но все равно очень странным выглядит поведение людей, которые, отвадив мексиканца от «Хеллбоя», тут же начали рассказывать историю заново, пригласив режиссером Нила Маршалла, автора популярных в прошлом десятилетии фильмов ужасов «Псы-воины» и «Спуск», а равно отдельных эпизодов «Игры престолов», «Мира Дикого Запада» и «Ганнибала».

Американские критики плюются ядом. Легче легкого обвинять Маршалла в том, что он не Дель Торо. Что в фильме, вышедшем в американский прокат с рейтингом R - что-то вроде нашего 17+ - слишком много кровищи и нецензурной ругани (в русском дубляже мата, конечно, нет вообще, но толпы людей, разорванных на кусочки монстрами, остались). Что актер Дэвид Харбор из сериала «Очень странные дела» - не такой идеальный Хеллбой, каким был прекрасный характерный артист Рон Перлман. Что в фильме Маршалла нет, извините за выражение, «души», нет достойной любовной линии, и шутки какие-то недобрые («У нас несовместимость по гороскопу: я Козерог, а ты - больная сука»). Что у него в двухчасовой фильм, кроме Бабы Яги, напихано слишком много чудовищ: тут тебе и гиганты, лакомящиеся человеческим костным мозгом, и неприятный туповатый демон с внешностью бородавочника, и оборотень-солдат, и рестлер-вампир, и Нимуэ, Владычица Озера из легенд о короле Артуре (тут она предстает жестокой ведьмой по прозвищу Кровавая королева, еще в прологе Артур ее расчленяет и прячет тело по нескольким сундукам, где оно и продолжает существовать в течение полутора тысяч лет, - пока в наши дни его не сшивают обратно специально обученные колдуньи). Что одним из монстров оказывается сам Хеллбой - согласно пророчествам, именно из-за него наступит конец света, поэтому его все стараются убить, даже те, с кем он думает, что дружит.

Но все-таки гиганты, с которыми сражается Хеллбой, очень эффектны, а Милла Йовович в роли Нимуэ еще эффектнее (годы идут ей только на пользу - на пятом десятке она выглядит, пожалуй, интереснее, чем в «Пятом элементе» и первой «Обители зла»). И этот фильм, как ни странно, точнее передает дух комиксов Миньолы, чем роскошная старая киносказка Дель Торо. В этом ничего обидного; могло быть хуже.

Полюбится ли этот местами восхитительный трэш массовому зрителю - еще вопрос. Школьникам, чей возраст совпадает с психологическим возрастом героя, приглянется почти наверняка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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