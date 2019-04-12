Валентина Матвиенко: «Изучение русского языка - это не комплимент России, а осознанная политика!»

- Вы принципиальная и обаятельная женщина! - приветствовал спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко глава азербайджанского парламента Октай Асадов. В Баку Матвиенко была пять лет назад и вот снова приехала с официальным визитом.

С самой первой минуты азербайджанцы всячески пытались показать: в их стране не только не ущемляют русский язык, но наоборот всячески приветствуют его изучение.

- В Баку действуют Славянский университет, филиалы МГУ имени М.В.Ломоносова, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, во многих общеобразовательных школах ведется преподавание на русском языке. Кроме того, в 27 вузах имеются факультеты с русским языком обучения, - перечислял Октай Асадов.

Визит Матвиенко в Баку совпал с открытием в Азербайджане Дней российской культуры. Сенаторы вместе с азербайджанскими коллегами посмотрели «Тысяча и одна ночь» в исполнении «Кремлевского балета».

Тема русского языка поднималась и на переговорах Матвиенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Матвиенко предложила Алиеву поучаствовать во всеобщем диктанте по русскому языку, который проводится в стране несколько лет подряд.

- Если в следующий раз президент Азербайджана примет в нем участие, я думаю все активно пойдут, - заметила Матвиенко. - Это очень важная символическая акция. Это не некий комплимент России. Это внутренняя осознанная политика создания для жителей страны и молодежи условий для того, чтобы прикоснуться к русской культуре. Благодаря этому расширяется поле для сотрудничества двух стран.

Матвиенко также заметила, что в Азербайджане работают больше 700 предприятий с участием российского капитала.

- У вас стабильно - и политическая ситуация, и экономическая, - сказала Матвиенко.

- Вы - друг нашего народа, вас в Азербайджане знают, уважают, любят. Вы очень много делаете для укрепления наших отношений! - заявил Алиев и вручил Матвиенко орден «Дружба». Им награждают за особые заслуги в развитии отношений двух стран.

В Баку Матвиенко также посетила государственное агентство по оказанию услуг гражданам. Это аналог нашего МФЦ. Но как оказалось, России в этой сфере есть чему поучиться у Азербайджана. Например, водительские права в таком центре можно оформить всего за 8 минут. На выдачу различных справок уходит не больше пяти минут. Правда, за оказание каждой из госуслуг нужно будет оплатить пошлину в размере от 5 до 15 долларов.

Валентина Матвиенко посетила государственное агентство по оказанию услуг гражданам в Баку.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Здорово, что есть такие центры, которые облегчают жизнь гражданам. А то с нашей бюрократией - что в России, что в Азербайджане - даже обычную справку получить сложно, - заметила Матвиенко.

А еще ей показали необычную комнату для отдыха персонала. В ней стоял манекен (аналог боксерской груши) и лежали боксерские перчатки.

- Это фигура бюрократа? Можно снять стресс, - засмеялась Матвиенко.

«НЕ БУДЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ - ВЕРНЕМСЯ В ПАСЕ»

После завершения деловой программы Матвиенко пообщалась с журналистами. Ее попросили прокомментировать призыв ПАСЕ (парламентская ассамблея Совета Европы) к России сформировать делегацию и заплатить взнос в организацию. Напомним, что российские парламентарии отказались от работы в ПАСЕ после того, как их лишили права голоса из-за конфликта на Украине.

- От здравомыслящих политиков в ПАСЕ идут позитивные сигналы, и это хорошо. Мы готовы к дальнейшему диалогу, но пока у ПАСЕ сохраняется возможность дискриминации по политическим и другим мотивам, мы не готовы возвращаться. Нужны изменения в регламент, которые создадут одинаковые условия для всех делегаций. Только на таких условиях мы готовы возвращаться в ПАСЕ и уплачиваться взнос, - заявила Матвиенко.

Она также прокомментировала законопроект о сувереном Рунете, который прошел второе чтение в Госдуме.

- Мы ничего не делаем для изоляции России. Но мы не исключаем, что нас захотят изолировать, а мы окажемся к этому не готовы. Поэтому такой закон просто необходим! - заявила Матвиенко.