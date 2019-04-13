"Айлендерс" выиграли у "Питтсбурга" второй матч в Кубке Стэнли и ведут в серии 2:0

Хоккеисты клуба "Нью-Йорк Айлендерс" одержали победу и во втором мтаче плей-офф Кубка Стэнли над "Питтсбургом". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Нью-Йорка.

В составе хозяев шайбы забросили Энтони Бовилье (34-я минута), Джордан Эберле (48) и Джошуа Бэйли (52). У гостей отличился Эрик Гудбрансон (31), которому сделал голевую передачу Евгений Малкин.

В этой игре Малкин провел на льду 17 минут и 50 секунд, сделал 2 броска в створ ворот, получил 4 минуты штрафа и сделал 4 силовых приема. После этой игры благодаря голевой передаче Евгений Малкин вышел на 22 место в истории НХЛ по голевым передачам в плей-офф.

Для "Нью-Йорк Айлендерс" победа над "Питтсбургом" - историческая. Впервые с 1983 года они повели в серии плей-офф Кубка Стэнли со счетом 2:0. Они - четырежды побеждали в Кубке Стэнли. Это было с 1979 по 1983 год.

Третья игра пройдет 14 апреля в Питтсбурге и начнется в 19:00 по московскому времени. И в случае победы по итогам серии победитель выходит на лучшую команду серии между "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролины Харрикейнз".