2019-04-15T11:41:47+03:00
Общество

К выходным в Москве потеплеет до +19

Настоящее весеннее тепло жители почувствуют уже со второй половины недели
Елена АКИМОВА
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К выходным в столицу придет настоящее теплоК выходным в столицу придет настоящее теплоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В выходные москвичам настроение омрачил апрельский снег, но уже на этой неделе ситуация должна измениться. Синоптики прогнозируют, что к выходным будет по-весеннему тепло и солнечно. Температура воздуха должна прогреться до 19 градусов, а в некоторых местах значения могут быть еще выше.

Улучшаться погода начнет с середины недели. Уже в среду москвичи почувствуют приближение тепла.

- Вся неделя будет без осадков. Если в понедельник и вторник у нас от 9 до 12 градусов тепла днем, то уже вторая половина недели — до 15–18 градусов тепла, - цитирует газета "Известия" начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

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Первые весенние цветы
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Ночью будет плюс три, а днем до 14 с положительным знаком. Аналогичные показатели ожидаются в четверг, а в пятницу до +15 тепла. Выходные обещают быть особенно приятными. Обойдется без осадков, в обеденные часы столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Схожие прогнозы синоптики дают и для европейской части России. Атмосферное давление будет на отметке в 765 миллиметров ртутного столба

Весна не спешит полноценно вступать в свои права.Синоптики напоминают, что март - это скорее четвертый зимний месяц, чем первый весенний. Порой и в апреле может идти снег, именно с этим столкнулись жители Подмосковья на минувших выходных.

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Весна не спешит баловать всех разом. Пока одни наслаждаются цветами, другие никак не распрощаются со снегом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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