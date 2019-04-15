«Зенит» - в зените, а «Енисей» тонет

«Зенит» в последней встрече забил 5 безответных мячей «Анжи» и укрепил свое лидерство. А вот почти все главные конкуренты дали сбой. ЦСКА уступил дома «Оренбургу (2:3), «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2). «Краснодар» потерял очки в матче с «Динамо (1:1). И только «Локомотив» выиграл свой матч у «Ахмата» (3:1).

Но это далеко не первые потери на финишной прямой. Ведь теперь четырем лидерам предстоит играть между. Уже в следующем туре «Краснодар» принимает «Зенит», а «Локомотив» - ЦСКА.

А вот у «Спартака» все соперники из нижней части таблицы. Но при такой игре какую показывают красно-белые в последних матчах, о медалях можно только мечтать.

Результаты 23-го тура

Ростов - Спартак - 2:1

Зенит - Анжи- 5:0

Динамо - Краснодар - 1:1

Ахмат - Локомотив - 1:3

Арсенал - Урал - 0 : 0

ЦСКА - Оренбург - 2:3

Енисей - Уфа - 0:0

Крылья Советов - Рубин - 1:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

1. Зенит 23 48

2. Локомотив 23 42

3. Краснодар 23 42

4. ЦСКА 23 40

5. Спартак 23 36

6. Ростов 23 35

7. Оренбург 23 32

8. Арсенал 23 32

9. Рубин 23 30

10. Ахмат 23 30

11. Кр. Советов 23 27

12. Урал 23 27

13. Динамо 23 25

14. Уфа 23 21

15. Анжи 23 19

16. Енисей 23 13