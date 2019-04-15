Ради летнего отпуска россияне готовы отказаться от ресторанов и фитнеса

Наибольшее число наших путешественников планируют потратить на летний отпуск от 50 до 100 тысяч рублей. Таких примерно четверть - от всех тех, кто в принципе собирается куда-то поехать. На втором месте те, кто планирует отдохнуть за 20-50 тысяч.

Эти данные приводятся в исследовании, проведенном аналитиками международного туристического интернет-поисковика Momondo.

Одна из тенденций, которую отметили эксперты, - в сравнении с прошлым годом наши граждане стали меньше экономить на комфорте. Так, число тех, кто готов отказаться от аренды авто, уменьшилось с 40% до 43%. Зато все больше россиян предпочитают выбирать безвизовые направления, чтобы не переплачивать за въезд в страну, - таких стало 33%.

Более половины опрошенных (56%) признались, что на отпуск старательно копят весь год. При этом 38% ради будущего путешествия экономят на походах в рестораны, а каждый десятый — на фитнесе.

- Большинство наших соотечественников по-прежнему откладывают деньги на отдых и ограничивают себя в некоторых развлечениях. Но потом, отправившись в летний отпуск, все больше людей стараются ни в чем себе не отказывать, - подытоживает результаты исследования представитель Momondo.ru Ирина Рябовол.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), прошлым летом у нас куда-то смог поехать примерно каждый четвертый из тех, кто в принципе хотел бы это сделать. Это включая любые поездки — и зарубежные, и внутри страны. В среднем, по данным ВЦИОМ, летние путешествия обошлись примерно в 44 тысячи на отпускника.

Сколько россияне собираются потратить на отпуск

от 7,5 до 20 тыс. руб. - 14%

от 20 до 50 тыс. руб. - 20%

от 50 до 100 тыс. руб. - 24%

от 100 до 150 тыс. руб. - 13%