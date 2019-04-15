Правила его кухни: Хабиб Нурмагомедов выбрал себе следующего соперника

Следующим, кто выйдет драться против Хабиба Нурмагомедова, должен стать американец Дастин Порье. Он только что завоевал титул временного чемпиона UFC, и тут же в инстаграме получил послание от Хабиба. «Увидимся в сентябре, Дастин», - написал дагестанец. Но все будет не так просто. И есть как минимум один человек, который сделает все, чтобы расстроить этот бой.

Каджун - это звучит гордо

Есть несколько фактов, которые надо знать, чтобы понять, кто такой Дастин Порье. Первое - он каджун. Нет, это не ругательное прозвище, которым его мог «наградить» Конор Макгрегор. Каджуны - это этническое меньшинство штата Луизиана, и ближе всех они к франкоканадцам. Отсюда вот это все - фамилия с ударением на последний слог, стильные прически, французский язык и страсть постоянно что-то готовить. Да-да, суровый 30-летний Порье, вырубающий половину своих противников страшными нокаутами, обожает проводить время на кухне и мечтает о собственном кулинарном шоу.

Пока же ему лучше всего удаются отбивные из соперников. Дастин здорово бьет. Возможно даже лучше всех в UFC. В ММА есть традиция выписывать дополнительные премиальные за самые зрелищные бои вечера. Так вот, Дастин Порье собрал уже пять таких бонусов, а они немаленькие - 50 тысяч долларов. А может быть организаторы в восторге от его татуировок. Первую из них Порье набил, когда ему было 14 лет, и теперь здорово разрисовал свое тело, где нашлось место даже изображению карты штата Луизиана. Самая же заметная тату - это имя его дочери, выбитое на груди.

Выбор Хабиба: друзья или деньги?

Глава UFC Дэйна Уайт уже потирает руки, предвкушая, каким денежным станет бой Нурмагомедов - Порье. Но есть два обстоятельства, которые мешают планам. Первое - дисквалификация друзей Хабиба Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова. Они принимали участие в той легендарной драке с командой Макгрегора, и теперь должны отсидеть без боев до октября. Но Нурмагомедов четко сказал: пока не могут драться они, сам он в октагон не войдет. Теперь Хабиба хотят отказаться от этих слов. «Боссы UFC предлагают мне деньги, думают, что все такие же, как они», - комментировал ход переговоров чемпиона мира.

Конор не хочет этого боя

И угадайте кто против этого поединка? Правильно, Конор Макгрегор. Ирландский парень требует у Хабиба реванша, и действует все теми же испытанными способами - старается вывести Нурмагомедова из себя. Но оскорбления Конора уже надоели даже тем, кто живет боями и всем, кто происходит вокруг UFC. А общую мысль высказал боец Келвин Гастелум. «У меня есть чувство, что если перепалка между Хабибом и Конором продолжится, то кто-то точно получит пулю или еще что-то. Мне реально так кажется. У трештока должны быть границы».

Так что лучше, пусть Хабиб дерется с Порье. Вторая подряд драка с Конором может превратится в побоище, а не в спорт.