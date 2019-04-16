Большой секрет для маленькой Кампании

Мероприятие организовали Ассоциация «Познаём Евразию», Фонд «Росконгресс» и Петербургский международный экономический форум при поддержке Банка Интеза и банковской группы Интеза Санпаоло. Главными спикерами выступили мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис, министр по производственной и научно-исследовательской деятельности области Кампания Антонио Маркиелло, посол России в Италии Сергей Разов, торговый представитель России в Италии Игорь Караваев.

- Отношения между нашими странами остаются прочными, несмотря на некоторое сокращение объема торговли, - сказал на открытии семинара Председатель Совета директоров Банка Интеза, президент Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико. - В нынешних геополитических условиях, отмеченных сохранением санкций и недоверием бизнеса, особую важность приобретает содействие восстановлению объема торгово-экономических отношений, как на уровне стран, так и регионов. Кампания является лидером в развитии торговли Южной Италии и России, что открывает отличные возможности для местных предпринимателей.

Посол России в Италии в своём выступлении посетовал на резкое, с $54 млрд до $27 млрд в 2018, падение товарооборота между Италией и Россией, однако рассказал, что в последние два года эта цифра потихоньку растёт, что позволяет ему смотреть в будущее с оптимизмом. Кроме того, Сергей Сергеевич раскрыл собравшимся небольшой, но важный секрет. Посол рассказал, что сейчас готовится визит в Италию Президента России Владимира Путина, который должен состояться летом. Этот визит должен придать новый, мощный импульс итало-российским отношениям.

Ещё одним секретом поделился региональный директор Группы Интеза Санпаоло Франческо Гуидо. Он поведал участникам семинара о том, что на юге Италии, в крупнейших портовых городах Неаполь, Таранто и Бари идёт подготовка к созданию первых в стране специальных экономических зон с льготным налоговым режимом и упрощённой финансово-бюрократической системой. Господин Гуидо пригласил российских и белорусских бизнесменов принять участие в этом многообещающем проекте, который, по его словам, может и должен стать важной частью Нового Шёлкового пути.

За пять часов на семинаре выступили 24 спикера. Среди них были представители как итальянского, так и российского бизнеса. Предприниматели и экономисты, стараясь не касаться политических аспектов, говорили о проектах, которые могут быть выгодными для наших стран. В некоторых из них введенные в отношении России санкции и ответные контрсанкции парадоксальным образом стали не тормозом, а катализатором развития. Так, генеральный директор одной из крупнейших в России птицефабрик «Рефтинская» (Свердловская область) Александр Засыпкин рассказал, что за период с 2013 по 2018 год Россия увеличила экспорт мяса птицы более чем в 3 раза, с 53,9 до 184,1 тысяч тонн. О похожих парадоксах говорили директор аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг, генеральный директор Модного дома Lilia Kisselenko Ирина Селюта, основатель интернет-магазина итальянской одежды BIZZARRO Валерий Зеленов, член Совета директоров аэропорта Неаполя Маргерита Кьярамонте и многие другие участники семинара. Хотя, возможно, ничего особенно парадоксального в этом нет. Ибо, как сказал профессор Антонио Фаллико, когда перестаёт нормально работать дипломатия политики, в дело должна вступать дипломатия бизнеса.

В начале апреля в Неаполе прошёл V-й российско-итальянский семинарФото: Валерий ЧУМАКОВ

ЦИФРЫ

128 млн евро составил в 2018 году торговый оборот между областью Кампания и Россией. По сравнению с 2017 годом он снизился на 15% преимущественно за счет снижения импорта из России. В то же время, продажи на российский рынок машин и оборудования из этой области юга Италии выросли на 30%, а продовольственных товаров – на 8%. При этом, стабильно растёт поток туристов из России в Кампанию, за последние 3 года он вырос на 67%.

В целом товарооборот между Россией и Италией в 2018 году превысил 21,4 млрд евро, что на 5,5% больше, чем в 2017-м. При этом экспорт в Италию вырос на 12%, а импорт из неё снизились на 4,5%.

Российских и белорусских инвесторов приглашают поучаствовать в создании на юге Италии трёх специальных экономических зон

Мы поговорили с Региональным директором по областям Базиликата, Калабрия, Кампания и Апулия одной из крупнейших в Еврозоне банковских групп Интеза Санпаоло Франческо Гуидо:

- Господин Гуидо, какое значение имеют для банка Интеза сотрудничество с Россией?

- Intesa Sanpaolo имеет в России, а значит – в союзном государстве, свою дочку. Российский Банк Интеза имеет для нас историческое значение, поскольку он принимал участие в самых важных международных операциях. Италия экспортирует из России электроэнергию, газ, нефть, кроме того, мы видим её в качестве одной из ключевых стран-импортеров итальянской продукции. Что касается сотрудничества между Россией и Италией, у нас существуют огромные возможности для его развития.

- Насколько, по-вашему, правомочны введённые в отношении России экономические санкции?

- Когда речь идёт об идеологии, надо понимать, что диалог важнее, чем санкции. Он ведёт к тому, что люди начинают лучшие друг друга понимать. Друзья могут быть не согласны друг с другом, тем не менее, когда они общаются, дискутируют, они могут, прислушиваясь к требованиям друг друга, найти взаимоприемлемое, общее решение, которое приведёт к положительному результату. Я занимаюсь экономикой, а не политикой, но я считаю, что между такими странами как Италия и Россия, между нашими народами особую важность имеет момент дружественных отношений. Когда два народа дружат, когда их объединяет культура и история, это помогает решать спорные вопросы, возникающие между ними.

- Нас ещё в школе учили, что экономика диктует политике, а не наоборот...

- Политика и экономика – два аспекта одной проблемы. Политика предусматривает правила, которые должны использоваться в соответствии с направлением мысли большинства народа, выбравших для управления страной собственных представителей. Но народ должен выбирать лучшие решения, которые принесут благосостояние и ему, и его стране. Не стоит забывать, что благосостояние одной страны тесно связано с благосостоянием стран других. Страна, выбирающая решения, которые приносят положительный результат в краткосрочной перспективе, изолирует себя и не имеет будущего. Поэтому политика и экономика должны развиваться вместе, в соответствии с одной общей вдохновляющей идеей.

- У Италии такая политико-экономическая идея есть?

- Конечно. В частности это учреждение 3 особых экономических зон на юге страны, о которых я говорил на семинаре. Это первый наш опыт такого рода, хотя в мире, насколько я знаю, уже более четырёх с половиной тысяч. Банк Intesa Sanpaolo сегодня интенсивно вовлечен в развитие этого проекта, Мы приглашаем к участию в нём как предпринимателей, так и инвесторов. Будем рады увидеть среди них и представителей России. Проект предусматривает вовлечение 3 крупных портов на юге Апеннин: Неаполь, Таранто и Бари. В этих экономических зонах будут действовать специальные льготные режимы, как налоговые так и бюрократически-финансовые. В этом случае экономика у нас реально тесно связано с политикой. В Средиземном море за последние годы усилились международные коммерческие перевозки, и мы были бы счастливы, если бы российские и белорусские предприниматели могли воспользоваться этими преимуществами. Я рассказал о проекте Послу России в Италии господину Разову и, хотя пока он находится на самом начальном этапе развития, господин посол идеей заинтересовался. Попросил предоставить ему пакет документов для того, чтобы обсудить его, в том числе и с российским правительством.

- Связаны ли эти намечающиеся зоны с глобальным инфрастуктурно-логистическим проектом Нового Шёлкового пути?

- Я уверен, что Новый Шелковый путь может и должен проходить через эти три итальянских зоны, потому что это для него - дополнительный потенциал развития. С другой стороны, Новый Шелковый путь должен положительно повлиять на развитие наших южных регионов, в которых будут расположены эти специальные экономические зоны. Для них это будет новый рычаг развития торговли.

- Вы сами бывали в России?

- К сожалению лично не был. Россию я знаю по тем программам, которые показывают по телевидению. У меня сложилось впечатление, что это прекрасные страны с удивительными традициями. О них я познаю больше во время подобных встреч. Я чувствую, что у русских есть глубина души, а также общие с итальянцами традиции, потому что мы являемся народами старинными, и нас объединяет любовь к культуре и искусству. Это даёт нам возможность ближе узнать друг друга, Сложности возникают, когда общаются людьми малокультурные, которые подозревают друг друга в самых страшных грехах, когда уровни народов совершенно разные. В нашем случае всё это отсутствует. Наши народы никогда не были врагами. И не только потому, что у нас нет общих границ, но и потому, что нас объединяют общие корни. Я уже получил приглашение на участие в Петербургском экономическом форуме и надеюсь, на нём познакомится с Россией поближе.