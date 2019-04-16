2019-04-16T12:09:06+03:00
Общество

Эксперт рассказал, почему отношение к Сталину в России может улучшаться и дальше

Основатель Фонда политических исследований Роман Могилевский высказал «КП» свои предположения относительно того, почему в России растет число тех, кто положительно относится к вождю народов
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Сталин теперь представляет собой место приложения оценок людей. Отвечая на вопросы о Сталине люди проявляют свое отношение к сегодняшнему днюСталин теперь представляет собой место приложения оценок людей. Отвечая на вопросы о Сталине люди проявляют свое отношение к сегодняшнему дню
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Левада-центр спросил россиян, как они относятся к Сталину. И суммарные оценки тех, кто к Иосифу Виссарионовичу относится позитивно, достигли максимума. За все время социологических исследований - а они проводились с 2001 года. 41% опрошенных испытывают к вождю народов уважение. А еще 10% - либо симпатию либо восхищение. С другой стороны неприязнь, страх, отвращение к лидеру СССР с 1924-го по 1953 годы — это чувства 14% респондентов. Характерны и ответы на вопрос «Оправданы ли жертвы ради достижения великих целей в короткий срок». 46% жертвы оправдывают, 45% - нет.

Прокомментировать итоги опроса «Комсомолка» попросила известного социолога Романа Могилевского:

- Почему симпатии к Сталину растут, а антипатии падают?

- Сталин как фигура давно не интересует. Люди-свидетели ушли (уходят), эпоха ушла. Сталин теперь представляет собой место приложения оценок людей. Отвечая на вопросы о Сталине люди проявляют свое отношение к сегодняшнему дню. Для них вождь народов — альтернатива тому, с чем люди сталкиваются сегодня. Авторитет властных структур в глазах многих снижается, авторитет фигуры, о которой достоверно многие знают мало, но приписывают некие достоинства — он увеличивается. Происходит рационализация минусов. Ну, были недостатки — но мало ли что было 70-80 лет назад!

- Сумма минусов превращается в плюсы?

- Ну да. Отношение к Сталину и дальше будет улучшаться, если не будет определенности со стороны действующей власти. И в отношении этой фигуры и в отношении событий, которые повлекла за собой эта фигура. Если в правящих группах нет определенности в высказываниях по роли Сталина в истории страны, то об этом будут забывать. А помнить о негативных моментах , которые есть сегодня.

- Отвечая на вопрос о том, оправданы ли человеческие жертвы сталинской эпохи ради быстрого достижения великой цели, суммарно около 46% оправдывают.

- Люди не дураки. Если гни в целом улучшают свое отношение к фигуре Сталина, то это отражается на всей батарее вопросов, связанных с вопросом главным. Если я улучшая свое отношение в целом, то было бы нелепо, если б я главную претензию к этой фигуре никак не ламинировал (?) не закрывал для всех и для себя. ОБычная логика респондента. Посмотрите массив в котором предлагают отрицательные вопросы по Сталину и увидите, что там этой тенденции не. А здесь — это обычная реализация, рационализация своего основного положения. И его доминирование.

- Это отблеск общего отношения к Сталину?

- Именно так. Оправдывая Сталина в общем, респонденты оправдывают его и в частностях - в том числе, в вопросах, связанных с репрессиями «ради великой цели».

- На вопрос о роли, которую Сталин сыграл в жизни страны «скорее положительную» и «положительную ответили более двух третей респондентов, отрицательную — пятая часть…

- Кроме логики мироощущения есть обстоятельства, связанные с пропагандой. Нежелание видеть негативные стороны действительности — позитивное выпячивается без ссылки на то, какой ценой это достигается. И победа в войне - это ключевая позиция. Она дает много процентов в плюс. ИНдустриализация - тоже дает массу процентов. Но эти заводы, отработав на войну, в мирной жизни не очень то понадобились собственно населению — продолжали работать « на укрепление обороноспособности». Госчиновники никак не акцентируя в своих выступлениях негативные моменты сталинской эпохи, отчасти формируют отношение к нему.

- Но акцент делается не на том, какой ценой достигнуто, а на том, что именно достигнуто — больше плавим стали и делаем танков.

- Да, этот так.

- Число тех, кто безразличен к Сталину, колеблется около трети.

- Тут две проблемы. Естественный ход времени выводит из информационного поля определенные события. Второе — противоречивые реакции, которые идут от правящих элит. Кто говорит так, кто-то -этак. Люди устают от того, что им самим приходится, слыша разночтения, анализировать свершения и давать через них оценки конкретному персонажу относительно недавней отечественной истории.

- Куда качнутся эти безразличные через год два?

- В любом вопросе всегда есть амбивалентная часть выборки, которая мало реагирует на события, плохо анализирует ситуацию. Всегда около 20 процентов в опросах — это люди, которые знают о событии, но не очень то рефлексируют по этому поводу. Есть зависимость от преобладающей риторики в политическом пространстве. Учитывая общие тенденции, можно предположить, что часть «безразличных» перейдут в стан тех, кто Сталина поддерживает, одобряет его действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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