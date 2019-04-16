2019-04-16T14:01:35+03:00
Выборы президента Украины 2019

У дома Зеленского задержали банду киллеров

Они готовили покушение с помощью крупнокалиберного пулемета ДШК, но, как уверяют в прокуратуре Украине, вовсе не на кандидата в президенты
Александр ГРИШИН@orgstruk
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В одном из своих последних интервью кандидат Владимир Зеленский с грусть в глазах спросил: «Вы хотите, чтобы меня убили?»В одном из своих последних интервью кандидат Владимир Зеленский с грусть в глазах спросил: «Вы хотите, чтобы меня убили?»Фото: REUTERS
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Президентская кампания на Украине начинает играть новыми красками. В одном из своих последних интервью кандидат Владимир Зеленский с грусть в глазах спросил: «Вы хотите, чтобы меня убили?».

И не прошло и трех дней, как депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом Зеленского в поселке Иванковичи Киевской области были задержаны бандиты, готовивших убийство. И не просто готовивших, а ля Надя Савченко с Владимиром Рубаном уничтожение Верховной Рады Украины, а взявшихся за дело всерьез. И, похоже, посмотрев перед тем, как «идти на дело», фильм «Брат-2», где герой Виктора Сухорукова стреляет через заднее стекло из пулемета «максим».

Злоумышленники, как заявил Геращенко, переделали джип Toyota в своеобразную «тачанку», установив в машину на месте задних сидений «крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более 3 километров». Поправим немного депутата, более 3 км. – это прицельная дальность ДШК, а на расстоянии до 500 метров бронебойный патрон калибра 12,7 мм пробивает стальную броню толщиной до 20 мм.

- В полиции уверены, что задержанные готовили не одно преступление. Планировалось ли покушение на Зеленского – правоохранители не комментируют, - несколько сбавил обличительный пафос Геращенко чуть позднее. И, хотя для эффективной стрельбы в такой схеме пулемет должен был быть закреплен на корпусе автомобиля (потому он и называется станковый), но ДШК он и в Африке ДШК.

Позднее в правоохранительных структурах Украины сообщили, что новые «махновцы» со своей «тачанкой» охотились вовсе не Зеленского.

- Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет. В правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке ими преступления в отношении последнего, - сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган и добавила, что преступная группа готовила покушение на одного «известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц». Но фамилию «известного авторитета» так и не назвала. Так что, как там обстоит все на самом деле, пока остается неизвестным.

Хлопотное это дело все же – идти на Украине в президенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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