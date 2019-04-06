Религиозный туризм в Греции: византийские святыни живьем, а не в учебниках

Греция - это не только античное наследие во главе с Акрополем, манящее бирюзовое море и волшебная кухня. Это еще и отличный маршрут для религиозного туризма. Причем в любое время года, а не в сезон, без зноя и толп, еще приятнее.

МОЗАИКИ, ПЕРЕЖИВШИЕ ОСМАНОВ

В 11 километрах к северо-западу от Афин расположен знаменитый византийский монастырь Дафни XI века. То, что видели в учебниках, как один из лучших примеров зодчества средневизантийского периода, можно ощутить по-настоящему. Византийские мозаики династии Комнинов XII века, сохранившаяся ионическая колонна (три остальных были вывезены в Англию в XIX, и греки сделали их копии). К слову, на англичан в связи с массовым вывозом артефактов тут вообще наточен огромнейший зуб: в масштабном музее Акрополя в Афинах на глаза то и дело будут попадаться оповещения, что подлинники вывезены в Лондон.

Дафнийская обитель несколько раз переживала периоды разорений: сначала это были крестоносцы, потом османы, землетрясение 1999 года...В 1458 году завоевавший Константинополь османский султан Мехмед II вернул монастырь православным, а в 1821 году он был распущен. С 1990 года это памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

В шести километрах от центра греческой столицы расположен еще один выдающийся памятник византийского зодчества - монастырь Кесариани XI века. Лесная местность здесь изобилует источниками, и в старину считали, что вода из них исцеляет бесплодие. Собор Введения во храм Пресвятой Богородицы стоит на четырех колоннах периода поздней античности, сохранились прекрасные фрески XVII и XVIII веков. Обитель, основанная неким Кесарием, тоже пережила и крестоносцев, и турок, и сегодня является музеем.

Храм Дафни внутриФото: Елена ЧИНКОВА

КОЛОКОЛ НЕЗАВИСИМОСТИ

У подножия Акрополя найдете византийскую церковь святого Николая Рангаваса (эта фамилия принадлежала знатному константинопольско-афинскому роду). На крестово-купольном храме XI века особый колокол - считается, что он был первым из установленных после освобождения от турецкого ига.

СОЖАЛЕЮТ О РАСКОЛЕ

К слову, о независимости. Попытку Петра Порошенко и Константинопольского Патриарха Варфоломея сделать Украинскую церковь независимой от Москвы здесь воспринимают сдержанно и без видимых восторгов. А раскол между Московским и Константинопольским патриархатами из-за авантюр с томосом - с сожалением. Пусть и не публично. Хотя встретилось мне за это время и такое одиозное мнение одного наместника монастыря: "Почему Сталин дал автокефалию грузинам, а украинцам нельзя?".

Официальная позиция Элладской церкви на сей счет пока не прозвучала. Греки, такие греки...

Свиток с императорским указом и подписью из Византийского музея в АфинахФото: Елена ЧИНКОВА

МОРЯКИ СПАСЛИ СБРОШЕННЫЕ В БОСФОР МОЩИ ПАТРИАРХА

Нужно увидеть и афинский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Его начали строить в 1842 году из мрамора 72 разрушенных столичных церквей. Внутри находятся гробницы двух убитых османами святых: Константинопольского Патриарха Григория V и святого Филофея. Святого Филофея казнили за выкуп греческих женщин из турецких гаремов в 1559 году. А Патриарха завоеватели повесили по личному приказу Мехмеда II. В 1821 году турки сбросили его мощи в Босфор в ответ на восстание греков за независимость. Их спасли греческие моряки, и из Одессы впоследствии перевезли в Афины.

Византийские храмы в центре АфинФото: Елена ЧИНКОВА

СОКРОВИЩА В ПОДВАЛАХ

А в маленькой церкви Святых Бесплотных Сил в центре Афин XI века вам расскажут о тайных литургиях в ее восьмиметровом подвале во время османского владычества. В свое время здесь нашли фрески XI века, печатное Евангелие в драгоценном переплете, которое читают на Страстной седмице, и золотую саблю. Почетное место занимает икона так почитаемого православными святителя Спиридона Тримифунтского, доставленная сюда еще из Собора Святой Софии в Константинополе. А старинное большое полотно в массивной раме с изображением распятого Христа предположительно относят к кисти Эль Греко. Фотографировать внутри все это великолепие, к сожалению, не разрешается.

Греки намеренно показывают отсутствие вывезенных англичанами сокровищ. Как в случае с этими античными колоннами в музее АкрополяФото: Елена ЧИНКОВА

И это одни только Афины и их окрестности.

- В каждом районе Аттики вы увидите исторические и религиозные памятники. А уж гостеприимство - как нигде, - констатирует председатель Общества греко-российской дружбы Янис Тзен.

И ему можно верить.

Афины.