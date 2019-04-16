«Роснефть» выплатит акционерам по итогам 2018 года 274 млрд рублей

В Москве сегодня состоялось заседание Совета директоров «Роснефти». На нем был утвержден годовой отчет Компании за 2018 год и рекомендации годовому Общему собранию акционеров (оно пройдет 4 июня в Санкт-Петербурге) по размеру дивидендов.

По итогам прошлого года сумма выплат «Роснефти» по дивидендам станет рекордной для компании. Размер выплат за второе полугодие Совет директоров утвердил по 11,35 рублей за акцию. Выплаты за первое полугодие 2018-го составляли 14,58 рублей за акцию. Таким образом сумма дивидендов за весь год - рекордные 25,91 рублей.

В пресс-службе «Роснефти» сообщают, что на выплаты дивидендов компания направит более 50% своего годовой чистой прибыли - 274,6 млрд. рублей (это тоже рекорд за всю историю компании). Для сравнения, по итогам 2017 года акционеры получили в общей сложности 104 млрд руб (10,48 рубля на акцию).

Такой рост выплат объясняется высокой прибылью в течение всего года «Роснефти».

- В этом году «Роснефть» значительно улучшила свои финансовые показатели, - говорит старший аналитик финансовой компании «БКС-Премьер» Сергей Суверов. - Компания получила рекордную прибыль - 549 млрд. рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

По словам аналитика, по предварительным подсчетам дивидендная доходность акций «Роснефти» по итогам года может составить около 7-8%.

- При этом аналогичный показатель у «Лукойла» и «Газпрома» ниже - 6-7% и 5-6% соответственно, - отмечает Суверов.

Неудивительно, что такой рост выплат акционерам немедленно выводит «Роснефть» в лидеры среди российских госкомпаний по доходности.

- На сегодняшний день «Роснефть», пожалуй, самый привлекательный актив для инвестирования на российском топливном рынке, - комментирует партнер WMT Consult Екатерина Косарева. - Только за последние три года дивиденды компании выросли более чем в четыре раза, а капитализация - почти вдвое.

Также эксперт обращает внимание на то, что в «Роснефти» уже озвучили запуск целого ряда инициатив, которые должны благотворно повлиять на продолжение роста цена на ее акции.

- В стратегии «Роснефть-2022» Компания также заявила о своём намерении занять лидирующие позиции по показателям экологичности бизнеса, а также озвучила цель войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов, - продолжает Косарева. - Кроме того, декабре 2018 года «Роснефть» одобрила стратегию в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН. Это важный ориентир для инвесторов.

Сергей Суверов в свою очередь обращает внимание на то, что себестоимость добычи у «Роснефти» уже сейчас ниже, чем у конкурентов по нефтегазовому сектору.

- Это также способствует ее высокой инвестиционной привлекательности. Поэтому я полагаю, что акции «Роснефти» на сегодняшний день недооценены примерно на 20-25%, что соответствует их потенциалу роста в среднесрочной перспективе.

Зарубежные эксперты так же позитивно оценивают рост стоимости ценных бумаг «Роснефти». Так, одна из крупнейших швейцарских финансовых компаний Credit Suisse считает, что дивидендная доходность акций компании в 2019 году вырастет на 7,7%, в 2020- м - на 9,5%, в 2021-м - на 11,2%.