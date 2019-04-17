2019-04-17T01:33:09+03:00
Общество

Клещи почуяли весну: что нужно знать перед началом сезона

Еще не везде сошел снег, а коварные кровососущие уже начали охоту за людьми и животными
Алина МАКЕЕВА
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Еще не везде сошел снег, а коварные кровососущие уже начали охоту за людьми и животнымиЕще не везде сошел снег, а коварные кровососущие уже начали охоту за людьми и животнымиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Самый пик активности клещей на территории Московской области приходится на май - июнь. Но выходят они на охоту во второй половине апреля, как только температура приближается к плюс 10 градусам. Сейчас как раз такое время.

Знай!

Клещевой энцефалит начинается остро: с озноба, сильной головной боли, температура подскакивает до 38 - 39 градусов, рвота, тошнота. Лицо, а нередко и тело краснеют. Болят мышцы шеи и плеч, груди.

Как обезопасить себя - напоминаем ниже.

Самые "урожайные" на кровососов районы

Самые "урожайные" на кровососов районы

Будь в курсе

Если вас укусили

Что нужно знать о клещах перед началом сезона.

Казалось бы, только в выходные шел снег. Однако уже есть первые в этом сезоне укушенные. Еще бы - такого коварства от клещей мы еще не ждали, ведь даже свежая трава толком еще не проросла. Пока фиксируются единичные случаи - еще холодновато и сыровато для любителей лесных прогулок. Но синоптики обещают в ближайшие дни устойчивое тепло, и горожане потянутся на природу. А там их уже ждут...

Укус клеща опасен тем, что этот паразит может переносить опасные, даже смертельно опасные заболевания, среди которых - клещевой энцефалит. По-хорошему, от него нужно прививаться. Однако закончить курс вакцинации нужно было к началу апреля. Если собираетесь на майские праздники на пикник - уже опоздали с прививками. Но на следующий год начните заранее!

Не забудьте обработать собак и гуляющих по улице кошек специальными каплями от блох и клещей - иначе рискуете потерять питомца. К тому же он может принести с прогулки клеща и поделиться им с домочадцами.

Леса и парки Подмосковья, а также парки, газоны и детские площадки столицы уже начали обрабатывать специальной химией против этих паразитов (человеку и домашним питомцам она не повредит). Но 100-процентной гарантии безопасности дать никто не сможет.

Если вас укусили, отправляйтесь в травмпункт - там снимут кровососа и введут вам иммуноглобулин. Самого кровопийцу придется сдать на анализы - иначе в подвешенном состоянии «заразил - не заразил» ходить придется долго.

Правда и мифы о защите от паразитов

Правда и мифы о защите от паразитов

ИСТОЧНИК KP.RU

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