Тест "КП": Черепахи, шагом марш!
Проверь свои знания о цирке
Юрий Никулин проработал в цирке около 50 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В третью субботу апреля (в этом году это 20-е число) можно отпраздновать - улыбнитесь шире! - Всемирный день цирка. Праздник совсем молодой, отмечается с начала XXI века, хотя сам цирк появился много веков назад. Чем не повод вспомнить про него кое-что интересное?
1Какой документ власти Германии однажды выдали русской медведице из цирка Филатова?
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Правильный ответ:В 1956 году цирк дрессировщика Валентина Филатова был на гастролях в Штутгарте. И вот на одной из репетиций медведица прямо на мотоцикле выехала за пределы арены, потом за ворота цирка - и оказалась на дороге среди машин! Говорят, даже успела проехать три перекрестка, прежде чем Филатов догнал ее на авто. Вечером полиция, вручила медведице водительские права
2Почему клоуны не грызут семечки?
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Правильный ответ:Циркачи даже зрителей призывают не есть семечки, потому что давно верят в примету: вместе с семечками ты рискуешь прощелкать зрителя, успех, и продажи билетов упадут.
3Как Юрий Никулин подружился с будущей женой?
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Правильный ответ:Будущая жена Юрия Никулина Татьяна занималась в конной секции. Тренировала одну из лошадей, которая однажды на манеже слегка покалечила Никулина. Он попал в больницу. Татьяна пришла его навещать. Они прожили вместе до ухода Никулина - 47 лет.
4У клоуна Карандаша был знаменитый номер, в котором собака Клякса исполняла роль:
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Правильный ответ:Несколько номеров клоуна Карандаша (псевдоним артиста Михаила Румянцева) вошли в историю. Один из них: на арене ставили трибуну, на нее взбиралась собака Клякса и начинала лаять в микрофон. А когда Карандаш снимал пса с трибуны, он говорил: «Речь министра пропаганды Геббельса окончена».
5Когда Игорь Кио приезжал на гастроли, таксисты шарахались от него. Почему?
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Правильный ответ:Игорь Кио вспоминал, как его отец, тоже иллюзионист, приехал на гастроли в Тбилиси. И в ответ на просьбу таксиста показать фокус пошутил: «Сейчас я вам дам рубль за проезд, а вы мне дадите сдачу как со ста». К его изумлению, таксист так и поступил. А спустя 30 лет эта же история повторилась с Игорем Кио. Пошел слух, что главный фокус Кио - грабить таксистов.
6Считается, что классический размер цирковой арены - 13 метров в диаметре. Почему?
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Правильный ответ:Как показала практика, именно 13-метровый диаметр цирковой арены оптимален для лошадей, бегущих по кругу: только в этом случае спина животного всегда остается под одним углом к центру арены.
7Юрий Никулин рассказывал, что придумал цирковой номер с гигантскими черепахами, которые делают два круга по манежу, а потом встают на задние лапы и кланяются. А как было на самом деле?
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Правильный ответ:Юрий Никулин однажды придумал шутку. Дескать, затеял он аттракцион «Дрессированные гигантские черепахи». Пресмыкающиеся делают под марш два круга по манежу, а потом становятся на задние лапы и кивают головами. Многие верили. До тех пор пока Никулин не объяснял, что аттракцион невозможно выпустить, потому что не выдерживает оркестр: ведь номер идет...5 часов!
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы поклонник цирка, но, кажется, предпочитаете любить его на расстоянии. Может, попробовать заново?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы настоящий поклонник удивительной жизни акробатов, клоунов, жонглеров. Веселой и верной дорогой идете, товарищ!
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ИСТОЧНИК KP.RU