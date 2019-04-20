Тест "КП": Черепахи, шагом марш!

Правильный ответ:

Игорь Кио вспоминал, как его отец, тоже иллюзионист, приехал на гастроли в Тбилиси. И в ответ на просьбу таксиста показать фокус пошутил: «Сейчас я вам дам рубль за проезд, а вы мне дадите сдачу как со ста». К его изумлению, таксист так и поступил. А спустя 30 лет эта же история повторилась с Игорем Кио. Пошел слух, что главный фокус Кио - грабить таксистов.