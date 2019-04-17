2019-04-17T13:11:18+03:00
Спорт

Малыч и Куч спешат в хоккейную сборную России

Их клубы вылетели из Кубка Стэнли
Сергей КИРИЛЛОВ
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«Питтсбург» Малкина (справа), который совсем недавно два раза подряд выигрывал Кубок Стэнли, безвольно уступил «Нью Йорк Айлендерс»«Питтсбург» Малкина (справа), который совсем недавно два раза подряд выигрывал Кубок Стэнли, безвольно уступил «Нью Йорк Айлендерс»Фото: REUTERS
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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин и лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров получили приглашение в сборную России. Их клубы «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтинг» проиграли в первой же серии плей-офф с разгромным счетом 0-4 и закончили сезон.

«Питтсбург» Малкина, который совсем недавно два раза подряд выигрывал Кубок Стэнли (в 2016 и 2017 годах), безвольно уступил «Нью Йорк Айлендерс». А победитель «регулярки» «Тампа» проиграла все четыре матча «Коламбусу», за который выступают два других замечательных российских хоккеиста - форвард Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский.

Теперь в нашей хоккейной сборной, которая начинает подготовку к чемпионату мира в Словакии, ожидается хорошее пополнение.

«Игроки НХЛ - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров (все – «Тампа-Бэй»), а также форвард Евгений Малкин («Питтсбург») вызваны в сборную России», - сообщает официальный Твиттер национальной команды.

«Скорее всего, Евгений примет приглашение», - приводят СМИ слова агента Малкина Геннадия Ушакова.

Что касается других хоккеистов, то пока они подтвердить свое участие еще не успели.

Кстати, для Малкин это будет уже восьмой чемпионат мира, в двух из которых (в 2012 и 2014 годах) он выигрывал «золото». Василевский дважды защищал ворота сборной на чемпионатах мира и в 2014 тоже стал чемпионом. Кучеров на ЧМ сыграл лишь однажды в 2017 году, когда наша команда завоевала «бронзу», а 20-летний Сергачев во взрослую сборную еще не вызывался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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