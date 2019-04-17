Малыч и Куч спешат в хоккейную сборную России

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин и лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров получили приглашение в сборную России. Их клубы «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтинг» проиграли в первой же серии плей-офф с разгромным счетом 0-4 и закончили сезон.

«Питтсбург» Малкина, который совсем недавно два раза подряд выигрывал Кубок Стэнли (в 2016 и 2017 годах), безвольно уступил «Нью Йорк Айлендерс». А победитель «регулярки» «Тампа» проиграла все четыре матча «Коламбусу», за который выступают два других замечательных российских хоккеиста - форвард Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский.

Теперь в нашей хоккейной сборной, которая начинает подготовку к чемпионату мира в Словакии, ожидается хорошее пополнение.

«Игроки НХЛ - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров (все – «Тампа-Бэй»), а также форвард Евгений Малкин («Питтсбург») вызваны в сборную России», - сообщает официальный Твиттер национальной команды.

«Скорее всего, Евгений примет приглашение», - приводят СМИ слова агента Малкина Геннадия Ушакова.

Что касается других хоккеистов, то пока они подтвердить свое участие еще не успели.

Кстати, для Малкин это будет уже восьмой чемпионат мира, в двух из которых (в 2012 и 2014 годах) он выигрывал «золото». Василевский дважды защищал ворота сборной на чемпионатах мира и в 2014 тоже стал чемпионом. Кучеров на ЧМ сыграл лишь однажды в 2017 году, когда наша команда завоевала «бронзу», а 20-летний Сергачев во взрослую сборную еще не вызывался.

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