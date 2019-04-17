В России впервые пройдет Digital Диктант

С 18 по 24 мая впервые пройдет Digital Диктант, который станет самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России. В течение этой недели каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, а также знание правил безопасности в сети и культуры общения. Организаторами Digital Диктанта выступили РОЦИТ, РАЭК и Microsoft при поддержке Aвито, Координационного центра домена сети Интернет, Общероссийского народного фронта, HP Inc., «Российской газеты», Rambler Group. Количество участников, по предварительным оценкам, составит около 50 тысяч человек.

В первый день – 18 мая – мероприятия в поддержку Digital Диктанта пройдут во многих городах России. Те, у кого не будет возможности их посетить, смогут пройти тест в течение недели на сайте цифровойдиктант.рф, а также в специальном приложении. Диктант состоит из 30 вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18+), и разделенных на 3 смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй – работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. Третий – кибербезопасности, в том числе защите персональных данных.

«В современном мире цифровая грамотность – это такие же важные знания, как умение читать и писать для каждого жителя нашей планеты. В 2015 году РОЦИТ первым заявил о цифровой грамотности пользователей Рунета и провел всероссийское исследование. В 2018 году была проведена четвертая волна, которая показала определенную динамику. Однако, это всего лишь цифра, и она не позволяет оценить свой личный уровень цифровых знаний. Всероссийская акция Digital Диктант – важный шаг навстречу пользователям, который через увлекательное тестирование позволит прокачать их скиллы», — прокомментировал Сергей Гребенников, Директор РОЦИТ.

Сегодня знание современных технологий – это одно из ключевых требований в большинстве профессий, а инновации – неотъемлемый атрибут повседневной жизни. Россия по темпам роста потребления цифровых услуг занимает третье место в мире, при этом уровень цифровой грамотности ее жителей за 2018 год снизился на 14,7%. Во многом это связано с тем, что число интернет-рисков растет. Количество россиян, столкнувшихся с ними в 2018 году, составило 74%, что превышает общемировой показатель в 66%. Кроме того, число фишинговых атак, использующих именно доверчивость пользователей, в мире за год выросло на 350%. Пройдя тест, участники смогут не только проверить свои знания, но и выявить области, требующие более глубокого изучения и, кроме того, сразу узнать правильные ответы на вопросы и получить рекомендации, которые помогут избежать негативных ситуаций в будущем. Digital Диктант запущен в год 25-летия домена .RU и всего Рунета, этот юбилей будет праздноваться на протяжении всего 2019 года.