Гендиректор «МРСК Сибири»: «Руководство Хакасии своими руками загоняет электроэнергетику региона в системный кризис»

Сложная ситуация с долгами за электричество сложилась в Хакасии. Потребители региона задолжали в общей сложности 2,2 миллиарда рублей. При этом за последние пять месяцев эта цифра выросла на 300 миллионов рублей. Положение дел обсуждалось на встрече Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») Павла Акилина и Главы Хакасии Валентина Коновалова. Последний лично гарантировал, что правительство подготовит план по решению проблемы. Но за пять месяцев работы нового губернатора так и не был проведен аудит работы предприятий ЖКХ. А ведь на них приходится 40 процентов от потребляемой электроэнергии.

- Если не удастся переломить ситуацию, к концу 2019 года долг Хакасии вырастет еще на миллиард рублей. К сожалению, никаких конкретных предложений со стороны руководства регионов так и не поступило. Вместо этого ответственные чиновники своими руками загоняют электроэнергетику Хакасии в системный кризис, - рассказал об итогах встречи Павел Акилин. - Глава республики лично отвечает за энергетическую безопасность региона. Если его котельные сидят без копейки с арестованными счетами, он должен решать эту проблему. Мы готовы договариваться.

Важно подчеркнуть, что энергетики не требуют повышать тарифы или покрывать долги частных предприятий из региональной казны.

- Мы выступаем за наведение порядка в сфере ЖКХ, - отметил Акилин. - Ведь большая часть должников управляют государственной, республиканской собственностью.