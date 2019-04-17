Сотрудник Пятерочки чуть не лишился зрения, защищая склад магазина от хулиганов

Ситуация произошла 1 апреля в одном из магазинов посёлка Лесной городок. Обычная потасовка пьяного быдла с сотрудниками магазина могла лишить зрения 24-летнего Гайроджона, который помешал нетрезвой компании проникнуть на склад с продуктами.

- Несколько парней, не объясняя причину, пытались проникнуть в служебное помещение магазина. – Рассказывает КП отец молодого человека. – Но мой сын, естественно, пытался этому воспрепятствовать. Он попробовал объяснить молодым людям, которые были сильно пьяны, что на склад нельзя, ведь это служебное помещение. И туда можно входить только сотрудникам.

Все напутствия сотрудника магазина прошли мимо ушей хулиганов. Вместо того, чтобы просто покинуть помещение, один из них достал баллончик и брызнул в лицо сотруднику Пятерочки. Пострадал не только 24-летний парень, которому распылили что-то в лицо, но и другие посетители магазина.

На кадрах видно, что парень после этого инцидента пытается руками найти опору, чтобы не упасть, попутно протирая глаза. После случившегося Гайроджона доставили в больницу на скорой помощи, где врачи диагностировали у парня серьезный химический ожог, из-за которого он мог лишиться зрения.

В полицию обратилась медсестра больницы, когда Гайроджона доставили к ним в приемную. Но сам парень потом от заявления в органы отказался, сказав, что судьба сама накажет виновных.

— Они, конечно, глупые, но не хочу им жизнь портить. Было и было, главное вылечили и спасли мне зрение. – рассказал КП сам Гайроджон.