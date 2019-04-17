2019-04-17T16:59:55+03:00
Телевизор

Несмешные гонорары юмористов из телевизора: «Уральские пельмени» и «Comedy Woman» развлекают за 2 миллиона, а у «Новых русских бабок» зарплата в четыре раза меньше

Ветераны юмора получают меньше молодежи
Ирина ВИКТОРОВА
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У зрителей старшего поколения до сих пор в моде коллектив «Новые русские бабки», они даже дают концерты. Фото: instagram.com/new_rus_babki/У зрителей старшего поколения до сих пор в моде коллектив «Новые русские бабки», они даже дают концерты. Фото: instagram.com/new_rus_babki/
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На майские праздники многие артисты разлетаются по курортам - развлекать отдыхающих, потом начнется пора свадеб. Мы узнали сколько зарабатывают, развлекая народ, известные и модные «юмористы из телевизора». Артисты разговорного жанра, чья популярность подкреплена телеэфирами и ведут, и выступают на «заказниках». Приглашать больше любят юмористические коллективы из телевизора. Во-первых, сразу же создается ощущение праздника - много людей на сцене: они и смешат, и танцуют, и поют. Во-вторых, оплачивать работу коллектива выгодней, чем каждого «самостоятельного» артиста. В-третьих, можно пригласить юмористический коллектив, и из него же выбрать ведущего праздника - опять же получится сэкономить.

Заказчики любят видеть в качестве ведущей самую красивую «пельмешку» Юлию Михалкову - ее гонорар 12 тыс. евро (866 тыс.руб.). «Уральские пельмени» в составе трех-четырех артистов работают за суммы от полутора до двух миллионов рублей.

«Уральские пельмени» в составе трех-четырех артистов работают за суммы от полутора до двух миллионов рублей. Фото: кадр из телепередачи

«Уральские пельмени» в составе трех-четырех артистов работают за суммы от полутора до двух миллионов рублей. Фото: кадр из телепередачи

Накануне выпускных вечеров в институтах повысился спрос на участниц телевизионного юмористического шоу «Comedy Woman». Естественно, что все хотят видеть на своей вечеринке главных звезд коллектива, но заказчик подписывает договор с представителями коллектива, в котором обозначено, что может быть замена артиста - по согласованию с заказчиками. Выступление артисток из «Comedy Woman» стоит 30 тыс. евро (2 млн. руб.). За эти деньги Марина Кравченко, Екатерина Варнава, Надежда Сысоева или их коллеги будут вас веселить юмористическими сценками 40 минут.

У зрителей старшего поколения до сих пор в моде коллектив «Новые русские бабки», они даже дают концерты (ближайшие в мае). Гонорар артистов от 500 тыс.руб. Артисты из проекта «Кривого зеркала» зарабатывают на концертах по одиночке: их гонорар от 150 тыс. руб.

Накануне выпускных вечеров в институтах повысился спрос на участниц телевизионного юмористического шоу «Comedy Woman». Фото: кадр из телепередачи

Накануне выпускных вечеров в институтах повысился спрос на участниц телевизионного юмористического шоу «Comedy Woman». Фото: кадр из телепередачи

У юмориста-куплетиста Николая Бандурина недавно сгорел дом, поэтому он признается, что вынужден ходить по ток-шоу с рассказами невероятных историй о личной жизни - ведь за них неплохо платят. Выступления Батурина стоят от 50 до 100 тыс.руб. Выпускники «Аншлага» (Елена Воробей, Николай Лукинский, Клара Новикова, Геннадий Ветров) давно в свободном сольном плавании. Их гонорар от 200 до 400 тыс.руб. К примеру, гонорар «выпускника» «Comedy Club» Александра Реввы в 10 раз больше (около 2 млн.руб.). Кстати, Сергей Светлаков признался в интервью Ксении Собчак, что его годовая зарплата на ТНТ составляла $500 тыс. (32 млн.руб.) в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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