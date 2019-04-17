2019-04-17T18:26:54+03:00
Происшествия

На рейсе "Москва-Махачкала" пассажиры увидели огонь из двигателя и вышли через аварийный выход

В авиакомпании подчеркнули, что ситуация была штатной, а паника пассажиров - напрасной
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Взлет самолета авиакомпании Utair.Взлет самолета авиакомпании Utair.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В столичном аэропорту "Внуково" для рейса "Москва-Махачкала" пришлось заменить самолет после того, как пассажирам показалось, что горит двигатель. Люди занимали свои места в салоне, готовились к взлету.

Вдруг несколько пассажиров заметили в иллюминаторе, что из двигателя вырывается гигантское пламя. Началась паника. Несколько пассажиров даже открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Позже в соцсетях появилась информация, что "самолет загорелся при взлете". Однако, как рассказали в экстренных службах, борт стоял на месте. В авиакомпании также успокоили, что страшного ничего не произошло и такое с авиационными двигателями бывает.

- На рейсе "Москва-Махачкала" срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе. Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало. Но несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон, - рассказали "Комсомольской правде" в авиакомпании Utair.

Также представители авиакомпании сказали, что рейс "Москва-Махачкала" будет выполнен, но на другом самолете (согласно правилам).

Двигатель загорелся у самолёта Utair во время взлёта во Внуково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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