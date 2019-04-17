ВКонтакте назвала победителей VK Podcast Awards и анонсировала запуск хостинга аудиоблогов
ВКонтакте подвела итоги первой премии VK Podcast Awards. Церемония награждения победителей состоялась на конференции 23-го Российского интернет-форума (РИФ+КИБ). Там же представители компании анонсировали появление бесплатного и безлимитного хостинга для авторов подкастов ВКонтакте.
Итоговый список победителей и призёров:
Номинация «Выбор пользователей ВКонтакте»
1 место — Городские сказки
2 место — Медуза
Номинация «Выбор экспертов РИФ»
1 место — РИА Новости
2 место — KudaGO
Номинация «Выбор участников РИФ»
1 место — Disgusting Men — Отвратительные мужики
2 место — Инфа 100%
Номинация «Выбор Команды ВКонтакте»
1 место — Медуза
2 место — Blitz and Chips
Победителя номинации «Выбор пользователей ВКонтакте» определили в открытом голосовании среди 10 авторов в сообществе «ВКонтакте с авторами» — в опросе приняло участие более 48 тысяч человек. В других номинациях были представлены 50 самых популярных подкастеров ВКонтакте. Эксперты и участники конференции РИФ отметили своих фаворитов в опросе, ссылку на которую получили в email-рассылке. Команда ВКонтакте сделала свой выбор в закрытом рабочем сообществе. Все победители получили микрофон ручной работы от компании «Союз» и промокупон на продвижение ВКонтакте; серебряные призёры — промокупон и сувенирную продукцию VK.
Также на премии VK Podcast Awards представители ВКонтакте анонсировали появление хостинга подкастов. С помощью сервиса авторы могут настроить RSS-ленту для автоматического экспорта выпусков на любые сторонние ресурсы. По словам представителей соцсети, хостинг будет бесплатным и безлимитным — сейчас он находится в стадии бета-тестирования.
Платформу для размещения и прослушивания подкастов ВКонтакте запустила в сентябре 2018 года. Сейчас свыше 700 сообществ регулярно публикуют на ней свои аудиоблоги. Полный каталог выпусков представлен в разделе «Подкасты» — он доступен в мобильном приложении VK для iOS и Android.
ИСТОЧНИК KP.RU