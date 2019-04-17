ВКонтакте назвала победителей VK Podcast Awards и анонсировала запуск хостинга аудиоблогов

ВКонтакте подвела итоги первой премии VK Podcast Awards. Церемония награждения победителей состоялась на конференции 23-го Российского интернет-форума (РИФ+КИБ). Там же представители компании анонсировали появление бесплатного и безлимитного хостинга для авторов подкастов ВКонтакте.

Итоговый список победителей и призёров:

Номинация «Выбор пользователей ВКонтакте»

1 место — Городские сказки

2 место — Медуза

Номинация «Выбор экспертов РИФ»

1 место — РИА Новости

2 место — KudaGO

Номинация «Выбор участников РИФ»

1 место — Disgusting Men — Отвратительные мужики

2 место — Инфа 100%

Номинация «Выбор Команды ВКонтакте»

1 место — Медуза

2 место — Blitz and Chips

Победителя номинации «Выбор пользователей ВКонтакте» определили в открытом голосовании среди 10 авторов в сообществе «ВКонтакте с авторами» — в опросе приняло участие более 48 тысяч человек. В других номинациях были представлены 50 самых популярных подкастеров ВКонтакте. Эксперты и участники конференции РИФ отметили своих фаворитов в опросе, ссылку на которую получили в email-рассылке. Команда ВКонтакте сделала свой выбор в закрытом рабочем сообществе. Все победители получили микрофон ручной работы от компании «Союз» и промокупон на продвижение ВКонтакте; серебряные призёры — промокупон и сувенирную продукцию VK.

Также на премии VK Podcast Awards представители ВКонтакте анонсировали появление хостинга подкастов. С помощью сервиса авторы могут настроить RSS-ленту для автоматического экспорта выпусков на любые сторонние ресурсы. По словам представителей соцсети, хостинг будет бесплатным и безлимитным — сейчас он находится в стадии бета-тестирования.

Платформу для размещения и прослушивания подкастов ВКонтакте запустила в сентябре 2018 года. Сейчас свыше 700 сообществ регулярно публикуют на ней свои аудиоблоги. Полный каталог выпусков представлен в разделе «Подкасты» — он доступен в мобильном приложении VK для iOS и Android.