Что делать с «черной дырой» в кармане

Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), больше половины работающих россиян живут от зарплаты до зарплаты. По опросам социологов ВЦИОМа, только у каждого третьего жителя страны есть более-менее весомая заначка. Но дело тут не только в низких доходах. Копить деньги большинство из нас не столько не может, сколько не умеет.

Шаг № 1

Смотрим в глаза реальности

Прежде чем говорить о сбережениях, личном финансовом плане и целях, нужно оценить обстановку. А именно - в принципе понять, сколько вы зарабатываете, сколько тратите и на что конкретно уходят финансы.

Точность - вежливость королей... и финансистов. Первым шагом к управлению финансами должен стать учет доходов и расходов. Его можно делать в блокноте, компьютере, смартфоне - где угодно. Главное, чтобы вы понимали, на чем зарабатываете и на что тратите деньги.

В интернете есть много специальных приложений, в том числе мобильных. Ими можно пользоваться онлайн: как на компьютере, так и в телефоне. Вводите сумму, помечаете категорию (продукты, одежда, транспорт, траты на детей и т. п.), а программа в конце месяца автоматически считает общую сумму. Базовый пакет у большинства таких программ бесплатный. На начальном этапе его вполне достаточно. А бояться за сохранность своих сбережений не стоит. Паспортные данные вас вводить никто не просит. Нужна только электронная почта.

Скрупулезно вводить данные с каждой покупки, возможно, не стоит. Если у вас не хватает силы воли копить деньги, то и здесь вы быстро сорветесь. Ваша задача не посчитать до копейки все траты, а понять общую картину.

На что россияне копят деньги

Шаг № 2

Анализируем траты

Когда у вас есть наглядное представление, куда уходят ваши деньги, можно планировать личный бюджет. Удобнее всего делать это на месяц вперед.

Во главе угла - сумма, которую вы зарабатываете. Расходы необходимо разделить на обязательные и желательные. Это и есть ключ к успеху. К первой категории можно отнести платежи за «коммуналку» или аренду, выплаты по кредитам, расходы на продукты и другие обязательные платежи (детский сад или школа, например).

Вторая категория - это то, что вы бы хотели купить в этом месяце. Новое платье или ботинки, поход в ресторан и любые другие развлечения. Суммарная цифра из этих двух колонок должна быть на 10 - 15% меньше, чем ваш регулярный доход.

Да, без «подушки безопасности» никуда! Эксперты советуют откладывать минимум 10% с каждой зарплаты. Не получается? Начните хотя бы с 3 - 5%. Главное, сделать это привычкой, а потом относительные величины можно повышать.

Шаг № 3

Мирим желания и возможности

Предположим, вы спланировали бюджет. Но получилась удручающая картина - ваши расходы превышают доходы. Что делать? Экономить! Увы, это слово ассоциируется с бедностью и необходимостью отказывать себе во всем. На самом деле экономить - это просто рационально тратить ресурсы. Вот несколько главных принципов, как это делать.

1. Откажитесь от хаотичных походов по магазинам. Составляйте список покупок заранее. Это касается в том числе шопинга в интернете. При этом желательно себя ограничить и по бюджету.

2. Тратьте деньги осознанно. Иногда с помощью покупок мы стараемся вознаградить себя или сбросить накопившееся напряжение. Новые вещи помогают почувствовать себя более значимо, стать предметом всеобщего внимания или пробудить внутри чувство гордости. Это работает, но недолго. Мозг очень быстро переваривает такой заменитель и требует еще и еще.

3. Перед необязательной покупкой пройдите «тест незнакомца». Это известный психологический прием. Спросите себя: если бы незнакомый человек предложил вам сейчас столько же денег, сколько стоит эта вещь, что бы вы выбрали - деньги или вещь? Если деньги, выдохните и отложите покупку.

4. Используйте возможности. Почти каждый из нас мог бы сэкономить ощутимую сумму, соверши он несколько лишних телодвижений. Счетчик на воду может сэкономить до 50% по сравнению с базовым тарифом. Сотовые операторы постоянно предлагают новые тарифы, но мы годами сидим на старом, давно уже невыгодном.

Банки выпускают карты с опцией кешбэка (возврата обратно части средств от покупки), но нам лень переоформить свою. Или вы платите за кабельное, но месяцами не включаете телевизор? Подумайте, какие возможности экономить вы не используете.

5. Дешевле не значит хуже - ищите аналоги. Эксперты Роскачества во время проверок доказали - продукты под брендами гипермаркетов ничуть не хуже своих более раскрученных собратьев по магазинной полке. А стоят обычно гораздо дешевле. То же самое касается и многих других товаров и услуг.

Какой процент от доходов откладывают граждане

Шаг № 4

Думаем о будущем

На пути к экономической независимости без личного финансового плана не обойтись. По сути, это ваш личный навигатор. Когда вы поняли, на что у вас уходят деньги и какие цели вы перед собой ставите, самое время расписать, как любят говорить чиновники, «дорожную карту». То есть как именно вы будете двигаться к своим долгосрочным целям.

Да-да, многие из вас скажут, что «в России невозможно планировать надолго вперед», что «сбережения все равно обесценятся» и «нашему государству веры нет». И в чем-то будут правы. Но ни одно из этих утверждений - не повод отказываться от правильного финансового поведения.

Работает он просто. Составляете список целей на ближайшие 5 - 10 лет. Определяете стоимость этих товаров (квартира, машина, телевизор) или услуг (обучение ребенка в вузе), а также примерные даты, к которым вам нужно накопить деньги. Дальше - простой математический подход. Делите сумму на число месяцев и получаете, сколько вы должны откладывать с каждой зарплаты, чтобы добиться цели. Если цифра получается слишком большой, нужно либо снижать аппетиты, либо повышать доход.

Шаг № 5

Повышаем доход

Меньше тратить или больше зарабатывать? Этот почти философский вопрос давно делит всех финансовых гуру на два лагеря. Одни говорят, что без привычки сберегать любые доходы утекут сквозь пальцы. Другие, наоборот, считают экономию вредной. Мол, так появляется мышление бедного человека. Каждый, наверное, прав по-своему. Но дополнительные источники дохода еще никому не повредили. Где их искать?

- Пересмотреть активы. Не у всех остается забытым какой-нибудь старый гараж или заброшенный дом в деревне, участок земли в другом городе. Но даже самые простые вещи (например, детские игрушки) выгоднее не хранить для будущих поколений, а продать на сайтах бесплатных объявлений.

- Найти приработок. Исследования показывают: около трети россиян после основной работы подрабатывают. Например, люди, владеющие иностранными языками, могут давать онлайн-уроки, рабочие - оказывать услуги на стороне. При этом лучше работать официально. Например, оформить для этого ИП по упрощенной схеме налогообложения или стать самозанятым.

- Пассивный доход. Это из серии «деньги должны работать». Если у вас есть сбережения, глупо держать их дома или на обычном текущем счете в банке. Лучше разместить под процент. Для снижения рисков инфляции лучше всего подойдет вклад или накопительный счет, а для желающих рискнуть своими средствами (и получить шанс большего дохода) подходят инвестиции в ценные бумаги.

СОВЕТ «КП»

Будем реалистами. Многих из нас подводит самодисциплина. Вроде и понимаем, что нужно отложить деньги, но сорваться очень легко. Особенно если есть соблазн получить мгновенное удовольствие от желанной покупки.

Пользуйтесь простым правилом. Искомые 10 - 15% отложите сразу, как только получили зарплату. Живите только на оставшиеся деньги. Для максимальной эффективности автоматизируйте процесс. Настройте постоянное поручение в своем банке (это можно сделать онлайн или через кол-центр). Пусть 10% с каждого вашего дохода сразу же отчисляется на накопительный счет. Сами не заметите, как на нем накопится приличная сумма. При этом оставшиеся 90% можете с удовольствием тратить без остатка и не корить себя за транжирство.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Программы для компьютера: Drebedengi.ru , Easyfinance.ru

...и для телефона: Coinkeeper, «Кошелек»

Еще больше информации:

kp.ru/daily/nelishnie-dengi

вашифинансы.рф

fincult.info

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ставим правильную финансовую цель

Николай Мрочковский, завкафедрой РЭУ им. Плеханова:

1. Цель должна быть в зоне ближайшего развития. То есть она не должна быть из разряда «произойдет само собой». Но и не запредельной. Такой, что совершенно не ясно, как достичь. Правильная финансовая цель находится на грани - чтобы человек представлял хотя бы примерно, как это можно реализовать, но для достижения цели надо было постараться.

2. Ее стоит материализовать. Не ставить в денежном формате - накопить 10 млн рублей. Нужно обязательно конкретизировать, во что эта сумма превратится. Деньги - это средство обмена в вашей жизни. Например, «своя 2-комнатная квартира в таком-то районе» - более правильная цель.

Николай Мрочковский.

3. Если у человека маленькая зарплата, какая цель ему подойдет? Рекомендую первым делом определить, какой у вас «чистый денежный поток», то есть сколько денег вы сможете откладывать каждый месяц и в год. Очень нежелательно ставить цель, которая превышает в 2 - 3 раза эту годовую сумму. Не нужно человеку с зарплатой 30 тысяч рублей ставить себе цель накопить за пару лет на квартиру в Москве. Если ваши цели и ваши возможности не совпадают, есть два пути. Первый - переформулировать цель. Может быть, вас устроит квартира не в Москве, а в Подмосковье? Машина не за миллион рублей, а за 500 тысяч? Второй - повышать доходы. Сменить работу, найти подработку, освоить дополнительную профессию.

4. Сроки. Важно задать четкие временные критерии, когда вы планируете вашу цель реализовать. Иначе будет соблазн постоянно ее откладывать.

5. План достижения - сколько я буду откладывать каждый месяц, на чем лучше сэкономить и чем стоит пожертвовать, чтобы накопить необходимую сумму к сроку.

Если выполните все пять рекомендаций, ваши шансы добиться цели будут стремиться к 100%. А потом можно ставить следующую цель. Более амбициозную.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Тратьте меньше, чем зарабатываете. Это окупится!

Евгений БЕЛЯКОВ, обозреватель отдела экономики «КП»

Говорят, люди делятся на два типа: одни - накопители, другие - растратчики. Я точно накопитель. Деньги я начал откладывать еще в школе. Экономил на обедах, а потом покупал себе кроссовки или плеер. Когда пришел на первую работу, завел негласное правило - класть в банк половину дохода. Как сейчас помню, получал 1600 рублей (2001 год), а жил на 800. Когда за полгода скопил 5000 рублей, однокурсник не мог поверить своим ушам. Для студента-первокурсника провинциального вуза это была гигантская сумма. По сути, я уже мог себе позволить то, о чем мой друг и не мечтал.

Так правило незаметно превратилось в привычку. Когда зарплата росла, расходы тоже росли, но они никогда не догоняли доходы. Это основной вывод, который я сделал: тратить меньше, чем зарабатываешь, и всегда иметь заначку. В этом случае у вас формируется «жирок». Он защищает от финансовых неприятностей, уменьшает стресс, повышает настроение и уверенность в себе. В этом случае на вас никто не сможет надавить и заставить сделать то, что вы не хотите. Ни начальник, ни важный заказчик.

Излишки я вкладываю в доходные инструменты (чтобы деньги просто так не лежали), а потом покупаю на них крупные вещи (компьютер, машина, квартира и т. д.). И стараюсь не пользоваться кредитами.

И еще один нюанс. Подберите для себя комфортный процент от зарплаты, который вы сможете откладывать. В погоне за экономией главное - не превратиться в жмота и плюшкина. Деньги - это не самоцель, а лишь инструмент для того, чтобы вы чаще делали то, что вам хочется, а не то, чего от вас хотят другие.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Как копить и не поддаваться искушениям

Сергей НЕСМЕЯНОВ, кандидат психологических наук, бизнес-тренер:

Накапливать деньги легче, когда цель этих накоплений - ваша. Вокруг нас много людей - родителей, друзей, сослуживцев, и у каждого свое мнение. Не поддавайтесь авторитетам. Если вам говорят, что приличному человеку нужна квартира, а вам удобно снимать - снимайте на здоровье. Откладывать долгие годы деньги на квартиру, которая вам не нужна, будет стрессом и мучением.

Второе - ищите более глубокую цель за вашей целью. Например, вы копите на трешку в своем городе. Но что стоит за желанием иметь эту квартиру? Может быть, желание иметь большую семью, много детей, и чтобы всем им было комфортно и радостно жить? Фокусируйтесь на этой картинке. И когда у вас будет выбор - купить новые босоножки или отложить на квартиру, - подумайте, что босоножки вы сносите за один сезон, а в квартире будете жить долго и счастливо.

- Платье принесет радость, а вклад - проценты! И вот как тут выбрать?!

Подпитывайте свое желание. Хотите квартиру в определенном районе? Съездите туда, найдите этот дом или похожий, походите вокруг него, посидите во дворе. Копите на машину? Приходите в автосалоны, рассматривайте выбранную модель, сидите за рулем. Ваша цель должна быть осязаема, чтобы идти к ней на полной скорости (но, конечно, только походами в автосалоны на машину не накопишь - помимо визуализации, нужно еще и работать. - Ред.).

Мысленно разбивайте большую цель на несколько задач поменьше. Обязательно празднуйте достижение каждого рубежа - именно это создает желание двигаться дальше.

Подстелите себе соломки заранее. Если ваша цель большая, настройтесь, что это будет долгий путь и он будет не только усыпан розами. Выработайте себе правило: «Если я захочу сорваться и потратить накопленное, я сделаю следующее…» Это может быть звонок лучшему другу или человеку, кто лучше всех в вашем окружении обращается с деньгами, или мини-отпуск на пару дней. Обычно, чтобы накопить, приходится много работать. Позвольте себе небольшой отдых, соберитесь с мыслями, перезагрузитесь. Срывы, увы, неизбежны. Но они не нанесут большого вреда, если у вас уже готов план по их предотвращению.