Супермодель Кендалл Дженнер призналась, что считала себя некрасивой: «Я завидовала сестрам – у них есть грудь!»

Самая высокооплачиваемая модель планеты Кендалл Дженнер сделала неожиданное признание: в детстве она считала себя некрасивой. Девушка, к 23 годам достигшая всего, о чем можно только мечтать, сильно комплексовала из-за своей внешности и с трудом могла заставить себя выйти из дома. Ей казалось, что все над ней смеются и считают уродиной.

Манекенщица выросла в богатой и известной семье: девушка чуть ли не с пеленок начала сниматься в семейном реалити-шоу «Keeping Up With the Kardashians» («Семейство Кардашьян»). По словам Кендалл, она всегда завидовала своим фигуристым сестричкам – Ким, Кортни и Хлое Кардашьян и Кайли Дженнер с их ярко выраженными формами.

- Мои сестры были гораздо пышнее меня. У них была грудь, а у меня нет. В детстве я была самой маленькой и всегда думала: «О нет, я должна быть такой же сексуальной, как они», - рассказала Дженнер в интервью «The Telegraph».

Кендалл говорит, что всегда завидовала сестрам. Сегодня она - самая красивая из семейства Кардашьян.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кендалл всегда была более высокой и худой, чем сестры, с мальчишеским типом фигуры. Это сильно расстраивало девушку. Ей казалось, что она не вписывается в свою звездную семью, и ощущала себя чужой среди красавиц-сестер. Кроме того, в подростковом возрасте Кендалл страдала от высыпаний на лице – прыщики сводили ее с ума.

- Мне было довольно сложно: смотреть на моих прекрасных сестер с красивой кожей. Я спрашивала себя: «Ну почему, почему я?», - признается манекенщица. - Тем не менее мне повезло, что они поддержали меня. Они всегда были рядом, чтобы подбодрить меня. Самое лучшее в моей семье — это то, что они никогда не сдаются, всегда ищут способ помочь и находят решение.

Сегодня Кендалл - самая высокооплачиваемая модель планеты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пережитый в юношестве опыт пошел Кендалл на пользу: сегодня она - лицо марки Proactiv, выпускающей средства для очищения кожи и борьбы с прыщами. К слову, многие считают Кендалл самой красивой из всех сестер. Британский телеведущий Пирс Морган так и сказал в программе «Good Morning Britain»: единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер.

- Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные... Ни одна из них не привлекательна! – заявил он в марте 2019 года.

Ее годовой доход приближается к 30 миллионам долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кендалл занимает первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes: ее годовой доход приближается к 30 миллионам долларов. Дженнер снималась для обложек всех крупных глянцевых журналов и участвовала в показах известнейших домов мод, от Шанель до Версаче. Уже несколько лет она является «ангелом» бельевой марки Victoria’s secret и лицом многих известных брендов. Это ли не прекрасный финал сказки о гадком утенке?

Слева: младшие из клана Кардашьян - сестры Кайли и Кендалл Дженнер несколько лет назад. Справа - сейчас.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместе с заработками на подиуме и рекламными контрактами Кендалл складывает в свою копилку доходы от съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и поступления из соцсетей (один ее пост в Инстаграме стоит 400-500 тысяч долларов).