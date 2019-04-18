Звезда фильма "Облачный атлас" Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет

В Великобритании умерла юная звезда фильма "Облачный атлас" Майя-Лесия Нэйлор. На момент смерти актрисе было всего 16 лет.

Звезда фильма "Облачный адрес" Майя-Лесия НэйлорФото: кадр из фильма

Что стало причиной столь трагического исхода, пока неизвестно. Между тем, агенты девушки из A&J Management уже официально подтвердили сообщения о том, что их подопечная умерла в воскресенье, 7 апреля, передает BBC.

Девушка занималась не только актерством, но и музыкой. Фото: facebook.com/mya.lecia/

"Я была так потрясена и опечалена, услышав о милой Майе-Лесии Нейлор. Она была красивой и талантливой девушкой. Когда она была рядом, на съемочной площадке всегда царила радостная атмосфера. Посылаю всю свою любовь ее семье и друзьям. Покойся с миром, моя хорошая", - написала британская актриса Эмили Атак у себя в Instagram.

emilyatackofficial Эмили Атак выразила соболезнования близким юной актрисы

Еще один памятный пост появился также на странице телевизионного шоу Almost Never, участницей которого была Нэйлор.

"Майя-Лесия была любимой частью наших детишек из BBC - очень талантливой актрисой, певицей и танцовщицей. Мы будем безумно скучать по ней", - говорится в посте.

Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Майя-Лесия Нэйлор родилась в 2002 году и еще в совсем юном возрасте начала карьеру модели, актрисы и певицы. Публике она наиболее известна по сериалам "Милли Инвбитвин" ("Millie Inbetween") и "Красиво жить не запретишь". Также британка исполнила роль Миро в "Облачном атласе" и снялась в фильме "Красный код". В последнее же время Нэйлор являлась участницей детских передач BBC.