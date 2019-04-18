2019-04-18T14:12:28+03:00
История современности

Аукционный дом вверх дном: самые громкие кражи

В наше время краже картин из музеев не удивляется уже никто. Да и на аукционах порой выставляют на продажу лоты, украденные у предыдущих хозяев
Галина СЕРОВА
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7 декабря 2014 года в штаб-квартиру Christie's забрался вор: ему похитить ювелирные изделия на сумму более полутора миллионов долларов7 декабря 2014 года в штаб-квартиру Christie's забрался вор: ему похитить ювелирные изделия на сумму более полутора миллионов долларовФото: EAST NEWS
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В наше время краже картин из музеев не удивляется уже никто. Да и на аукционах порой выставляют на продажу лоты, украденные у предыдущих хозяев. Но украсть что-то из самого аукционного дома раньше не представлялось возможным. Однако, оказалось, что даже самые известные аукционные дома с многолетней историей могут подвергаться грабежам.

Ренуар и Dorotheum

26 ноября 2018 года из аукционного дома Dorotheum была украдена картина Пьера Огюста Ренуара «Залив, море, зеленые скалы». Несмотря на, казалось бы, надежную охранную систему венского дома, трое злоумышленников обошлись без сложного плана: мужчины поднялись на второй этаж, где висело полотно и просто вытащили его из рамы. Затем они разделились, покинули здание тремя разными путями и растворились в толпе. Случилось это происшествие за два дня до аукциона: в торгах, назначенных на 28 ноября 2018 года, владелец Dorotheum планировал выручить за картину от 130 до 180 тысяч долларов. Спустя некоторое время один из подозреваемых был задержан в Амстердаме и экстрадирован в Вену. Им оказался 59-летний гражданин Украины, который, что интересно, специализируется в области похищений предметов искусства: в 2005 году он был осужден за кражу картины Ивана Айвазовского «Морской вид» из Одесского художественного музея.

26 ноября 2018 года из аукционного дома Dorotheum была украдена картина Пьера Огюста Ренуара «Залив, море, зеленые скалы»

26 ноября 2018 года из аукционного дома Dorotheum была украдена картина Пьера Огюста Ренуара «Залив, море, зеленые скалы»

Ренуар и Interencheres

Картины Ренуара, очевидно, пользуются популярностью у грабителей. Годом ранее, аукционный дом Interencheres, расположенный во французском городке Сен-Жермен-ан-Ле лишился одного из своих самых ценных лотов: картины «Портрет молодой блондинки». О пропаже полотна стало известно 30 сентября 2017 года, торги были запланированы уже на следующий день. Работу Пьера Огюста Ренуара, выполненную масляными красками, планировали отдать с молотка за 30-35 тысяч долларов. Для маленького города, который находится в 19 километрах от Парижа, этот лот был самым ценным. Впрочем, это не помешало злоумышленнику украсть его совершенно незатейливо: после того, как полотно выставили для обозрения на аукционе, вор просто снял картину со стены и незамеченным покинул здание. Несмотря на отсутствие главной «звезды», аукцион все же состоялся: организаторы продали более 480 предметов искусства.

Портрет молодой блондинки

Портрет молодой блондинки

Дело «красных воротничков» и Drouot

Впрочем, кража одной картины – это ничто против тех неприятностей, которые пришлось пережить аукционному дому Drouot – одному из старейших в мире.

Парижский аукционный дом был создан в 1832 году, а первый аукцион состоялся двадцатью годами позднее; неудивительно, что с тех времен у Drouot появилось большое количество разнообразных традиций. Одной из них стали так называемые «красные воротнички» – технический персонал аукционного дома. Около 110 человек, одетых в черные мундиры с красными воротничками (отсюда и прозвище) до недавнего времени занимались перевозкой лотов. По традиции, закрепленной Наполеоном III, все служащие были родом из Савойи. «Савойцы» всегда отличались своеобразным нравом, но заподозрить их в предательстве было невозможно. Не случилось этого и в 2004 году, после кражи картины Густава Курбе «Волна». Но уже через пять лет сотрудники специального отдела полиции по борьбе с преступлениями в сфере искусства обнаружили пропажу: грабителем оказался один из «красных воротничков». За этим последовали и новые неприятные открытия: оказалось, что грузчики периодически не доставляли предметы искусства до пункта назначения, после чего перепродавали их при содействии нечистых на руку аукционистов. Зарабатывать таким образом получалось не менее 60 тысяч евро в год. В 2016 году дело савойцев было закрыто: за кражу более 275 тонн (!) лотов мошенники получили тюремные сроки от 18 месяцев до 3 лет (некоторым грузчикам удалось получить условные сроки), а также штрафы от 5 до 60 тысяч евро. Сообщество «красных воротничков» было расформировано.

Картина Густава Курбе «Волна»

Картина Густава Курбе «Волна»

Фаберже и Christie's

Не стал исключением и Christie's, лондонский аукционный дом, основанный бывшим морским офицером Джеймсом Кристи-старшим. Ночью 7 декабря 2014 года в штаб-квартиру Christie's на Кинг-стрит забрался вор: ему удалось вскрыть по меньшей мере один сейф и похитить ювелирные и антикварные изделия, в том числе и авторства Фаберже, на сумму более полутора миллионов долларов. Время для грабежа было выбрано как можно более «удачное». Злоумышленник проник в Christie's сразу после завершения торгов, посвященных «Неделе русского искусства» в Лондоне: в сейфе оказались и те украшения, которые уже были проданы. Через несколько месяцев нарушитель был задержан: шотландец Ричард Тобин признался в краже золотых часов, инкрустированных драгоценными камнями, цветка жасмина из позолоченного серебра, нескольких колец стоимостью более 25 тысяч долларов каждое и других ювелирных изделий. Несмотря на это, Адвокат Тобина настаивал, что Ричард не осознавал настоящей ценности лотов: примерно в тоже время в одном лондонских магазинов он украл рюкзак и наушники на сумму в 260 долларов.

Кольцо из белого золота и Bukowskis

В 2010 году без ювелирных украшений остался и шведский аукционный дом Bukowskis: вечером 27 мая в центре Стокгольма трое мужчин совершили налет на выставочный зал аукциона. Злоумышленникам удалось унести драгоценностей на 1,5 миллиона долларов. Во время ограбления в торговом зале было около двадцати посетителей, а преступники были вооружены; но, к счастью, никто из людей не пострадал. Воры поставили перед собой цель вынести как можно больше ювелирных изделий. Так, в их владении оказались: кольцо из белого золота с бриллиантами в 5,29 карат, эстимейт которого составлял около 95 тысяч долларов, колье с белыми и желтыми бриллиантами ценой в 125 тысяч долларов и другие украшения; а вот картина Николая Рериха «Гималайский пейзаж», стартовой ценой которого значилась сумма в 139 тысяч долларов, их не заинтересовала. Торги, назначенные на 1-4 июля, состоялись, несмотря на потери.

Но существуют и аукционы, на которых никогда не случится краж, ведь лоты остаются скрытыми вплоть до момента покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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