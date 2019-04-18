В Крым съезжаются иностранные инвесторы и политики

В четверг в Крыму открылся V Ялтинский международный экономический форум, гостями которого стали свыше трех тысяч человек из ста с лишним стран. Главной темой заявлена "Новая мировая реальность". На полуостров прибывают делегаты из Франции, Германии, Италии, Китая, Индии, Японии, Сирии, Израиля и многих других стран. Включая даже США. Кто-то во избежание проблем - инкогнито. И власти готовы общаться с такими потенциальными инвесторами не публично и работать через аффилированные структуры.

- По итогам 2018 года общий объем инвестиций составил 270 миллиардов рублей. Активно развивается свободная экономическая зона Крыма. На начало этого года зарегистрировано 1285 участников СЭЗ. Общий объем инвестиций по заключенным договорам составил порядка 127 миллиардов рублей. Планируется создание 37,5 тысячи рабочих мест, - рассказал "КП" глава Крыма Сергей Аксенов. - За время работы СЭЗ с января 2015 года на реализацию инвестиционных проектов направлено порядка 80 миллиардов рублей. Это позволило создать около 34 тысяч рабочих мест. Почти 93% проектов приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проведет здесь брифинг, а Владимир Познер объявит победителей новой всероссийской телевизионной премии в области предпринимательства и социально-ответственного бизнеса "ТЭФИ-капитал".

-Это новая телевизионная премия, созданная Академией российского телевидения и фондом ЯМЭФ. На форуме ею ежегодно будут награждаться лучшие СМИ, освещающие развитие предпринимательства в Крыму, - рассказал сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

ИД "Комсомольская правда" выступает генеральным информационным партнером юбилейного форума.