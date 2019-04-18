2019-04-18T12:46:36+03:00
Общество

Специалистам с инвалидностью в Москве помогают найти работу

В Москве прошел финал конкурса «Путь к карьере»
Наталья ТАРАСЕНКО
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Конкурс для специалистов с ограниченными возможностями «Путь к карьере» помогает молодым людям найти работу мечты Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»Конкурс для специалистов с ограниченными возможностями «Путь к карьере» помогает молодым людям найти работу мечты Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»
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Ежегодно Совет бизнеса по вопросам инвалидности при поддержке РООИ «Перспектива» проводит конкурс для молодых специалистов с ограниченными возможностями «Путь к карьере».

«Мне вдвойне приятно, когда я вижу результат трудов нашей организации и Совета бизнеса по вопросам инвалидности, — цитирует генерального директора РООИ «Перспектива» Дениса Роза портал Открытые НКО, — «Перспектива» – это открытие разных возможностей для людей с инвалидностью. Трудоустройство – один из главных путей. Я каждый год вижу новых интересных, классных, талантливых молодых людей. Нам хочется, чтобы они нашли работу своей мечты».

Финалисты и организаторы XII конкурса. Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»

Финалисты и организаторы XII конкурса. Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»

В течение двух месяцев участники готовятся к личной презентации для работодателя: проходят тренинги более 20 бизнес-компаний. Молодым специалистам рассказывают, как вести себя на интервью, как написать деловое письмо, составить резюме, как выглядеть хорошо на собеседовании. С каждым участником работает наставник, опытный HR-специалист, представитель бизнеса, который помогает определиться с целью работы, на какую позицию лучше всего претендовать, подготовить презентацию, составить резюме.

Презентация Мамедова Мамедгасана. Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»

Презентация Мамедова Мамедгасана. Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»

16 апреля 17 молодых специалистов с инвалидностью презентовали себя представителям разных международных компаний. Участники рассказывали о себе, о работе своей мечты, о своих успехах и даже о своих неудачах. Так, Мамедов Мамедгасан поделился с публикой, чему его научили полгода отказов на работу:

«Полгода отказов – это полезно. Весь этот опыт помог мне овладеть всеми необходимыми навыками для практикующего юриста. И теперь я уверен, что готов к новой вершине – к должности младшего юриста в одной из компании. И самое главное – в результате этого пройденного пути я понял, что любой отказ, ошибка или препятствие помогает мне выявить точки роста и совершенствоваться как профессионалу. И с тех пор я каждый день расту как юрист и в случае отказа не падаю духом, а составляю план по развитию и уверенно стремлюсь к заветной цели – помогать людям в решении их правовых проблем».

Торт ручной работы Мкртчян Гаяне. Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»

Торт ручной работы Мкртчян Гаяне. Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»

Конкурсанты старались произвести впечатление на жюри: пели песни, рассказывали о своих навыках в соответствии с гороскопом, о детских мечтах и угощали тортом ручной работы. Члены жюри отметили старание ребят:

«Мы видим их колоссальную подготовку и огромное желание показать свой максимум. Очень чувствуется как многие проделали огромную работу над собой», — поделилась Ольга Гребенникова, руководитель персонала компании L’Oréal, подразделение активная косметика и лидер проекта Diversity&Inclusion.

Члены жюри. Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»

Члены жюри. Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»

В финале конкурсанты представили не только самопрезентацию, но и проявили себя в деловой игре. Участники показали умение работать в команде и принимать нестандартные решения за короткий промежуток времени.

«Все ребята разные, интересные, необычные, они хорошие специалисты. Мы удивляемся их преображению после обучения. Было порядка 70 заявок из них 23 человека стали участниками конкурса, но только 17 прошли в финал, — говорит Ада Григорьева, координатор отдела трудоустройства РООИ «Перспектива». — Один из главных критериев – мотивация. Если человек замотивирован, он идет вперед и его ничего не останавливает».

Деловая игра. Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»

Деловая игра. Фото: пресс-служба РООИ «Перспектива»

Победителем конкурса стала Валерия Волегова, второе место досталось Екатерине Цуриковой, а третье — Дане Мерзляковой. Лидерами в специальных номинаций стали «Личный рост» — Анна-Тансу Козак, «Продуманный карьерный путь» — Мамедгасан Мамедов и «За структурированный подход и системное мышление» — Гаяне Мкртчан. В подарок победители получили возможность пройти курсы английского языка.

«За волю к победе» компания Филип Моррис Интернешнл в России отметила Алину Швецову. Она получила в подарок тур на фабрику в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что за 5 лет три четверти финалистов – 58 молодых специалистов успешно трудоустроились в Москве в такие компании, как Microsoft, P&G и L’Oréal. Так же конкурс проводится Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Воронеже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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