«Думала, что я бракованная женщина…»: Читательница и не мечтала выйти замуж, но от судьбы на печке не спрячешься

«…Вот я и решилась наконец-то рассказать свою историю.

Я родилась и выросла в небольшом городке, ещё во времена "до перестройки", в нормальной семье: мама, папа, брат. С традиционными ценностями: надо получить образование, быть независимой материально, выйти замуж, родить детей.

В общем, старт у меня был неплохой - училась в институте в Екатеринбурге, там же встретилась со своим первым мужем. Учились, мечтали, как получим первую зарплату и купим колбасы и сгущёнки, и наедимся досыта. В студенческом общежитии жили...

Всё это время я хотела очень ребёнка - мы оба хотели.

На четвёртом курсе я забеременела, и мы очень обрадовались, так как мужу было очень важно мнение его отца. А свёкор всё время был против меня, считал меня недостойной его сына (у меня были проблемы со здоровьем, по-женски). И он всё время внушал мужу: брось её, надо фамилию по наследству передать. Ну полный бред. В общем, я родила тройняшек-девочек. А неделю спустя они умерли в роддоме… Эту драму мы кое-как пережили, я даже учёбу не бросила.

После распределили нас в Заполярье.

В общем, наладилась жизнь: появились деньги, карьера, друзья новые. Дружили семьями с коллегами по работе. Вместе с ними проводили много времени.

Только я и не заметила, как муж у меня влюбился в мою новую подругу, которой я очень доверяла.

Я по-прежнему лечилась и не теряла надежды осчастливить семью наследником, но внезапно тяжело заболела и меня прооперировали, спасая мне жизнь.

С приговором врачей "детей-никогда-не-будет" выписалась из больницы и вернулась к работе. Я к тому моменту уже была руководителем отдела, зарабатывала наравне с мужем. Но после диагноза житья мне не стало дома: только и разговоров - когда мы разойдёмся. Я не выдержала унижений и через год подала на развод (к великой радости мужа и подруги). Классика жанра: не надо травить тараканов, надо сделать их жизнь невыносимой, и они сами уйдут! Пришлось уволиться с хорошей работы и, бросив всё, начать жизнь с нуля на Большой Земле. Уехала с одной сумкой, как студентка (это был его ультиматум, чтобы его совесть не мучила каждый день видя меня по работе).

Вернулась в Екатеринбург, нашла работу, пошла опять учиться. Новые друзья появились, перспективы. Работа нравилась, постепенно начала неплохо зарабатывать. Когда мне диагноз страшный поставили, мне ведь и тридцати не было...

Как ни странно, я это всемирной трагедией не считала. Только понимала - замуж уже НИКОГДА не выйти, ведь мужчинам всем детей подавай… Поэтому ударилась в карьеру, и она оказалась девушкой благодарной и отзывчивой: в командировку - да пожалуйста, трудный клиент, заказ-тендер - да разрулим! В общем попёрло, извините за сленг.

С мужчинами вела себя по-дружески. В том смысле, что в моих руках знамя красное не развевалось с призывом "возьми меня, я на всё готовая". Подозреваю, что именно это мужчинам и нравилось, постоянно кто-то был влюблённый в меня.

А как-то раз уговорила меня любимая подруга на майские праздники слетать в Турцию. «5 звёзд», всё включено. На ужине к нам за столик подсаживаются два немца: свободных мест больше не было. И ВСЁ: с этого момента моя жизнь из извилистой козьей тропы превращается в шестиполосное шоссе. Он влюбляется в меня, мой немец.

Через месяц Роберт был уже в России с предложением руки и сердца. Сначала, понятно, сказала нет. Он не отступил, напористый оказался. Посоветовалась с папой: обманывать Роберта не хочу, а признаться страшно, что детей не могу родить... Папа сказал: если любит – примет и ТАКУЮ! Рассказала Роберту как есть: детей не будет, даже не мечтай. А он говорит: Я ТАКУЮ ВСЮ ЖИЗНЬ ИСКАЛ! Всё, занавес. Через год всё-таки переехала к нему в Немецию. Никогда не стремилась заграницу, но как говорится: судьба и на печке найдёт… Мы уже 16 лет вместе, очень счастливы. Могу много весёлого рассказать про жизнь с настоящим немцем. Они, немецкие мужчины, и правда не дарят много цветов и подарков в стадии ухаживания. Но если у девушки с головой всё нормально, то она не делает из этого драмы.

С уважением,

Светлана».

Да, вроде сбылись у вас, Светлана, все наши женские кошмары: детей потеряла, муж к подружке сбежал. И крест-то на себе поставила, и клеймо-то на нём выбила «Никогда» - прописными буквами… Но не помогло.

История ваша – опровержение всех этих рекомендаций от «позитивных психологов» - мол, счастье нужно мысленно «материализовать», «визуализировать». У вас все произошло само, без медитаций. Но почему получилось только с немцем? А с нашими не вышло?

Вопреки ожиданиям, не буду оплевывать отечественных женихов. Среди них есть люди выдающихся душевных качеств. И не все помешаны на продолжении рода.

Мне очевидно, тут дело в необычной обстановке. Мужик нерусский, место действия нестандартное, любовь – тоже из ряда вон (аж до Екатеринбурга домчался «влюбленный Вертер») – и вы, наконец, решились на необычное поведение, сбросили «крест судьбы».

И еще я подумала: какой у вас колоссальный ресурс жизнестойкости. Такой ресурс обычно – у людей, у которых теплые отношения с «родительской семьей». Как важно бывает попросить отцовского совета, благословения, зная, что получишь поддержку. Напишите о ваших маме и папе. Очень интересно. И привет им передавайте.

А что вы думаете, дорогие читатели? Продолжаю принимать рассказы о неудачных свиданиях – да и вообще обо всём. Мне действительно интересны ваши мысли, чувства, истории. И я всегда на стороне автора письма.

Пишите здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.