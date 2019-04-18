Троих бывших подчиненных Квачкова задержали за терроризм

Сотрудники СК России задержали в Москве троих лидеров запрещенной в России террористической группы "Народное ополчение России» (НОР)* или "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского" (НОМП). Подозреваемые в терроризме 10 лет назад были подчиненными экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, который в создал общественное движение "Пара Беллум" (дословно - "готовься к войне").

Подозреваемых доставили в Следственное управление по Центральному округа столицы. Им предъявили обвинение по статье "Организация деятельности террористической группы" и арестовали на два месяца.

"В ходе обысков у задержанных изъяли компьютеры, телефоны, принтеры, на которых они печатали листовки. В их квартирах были обнаружены нашивки, флаги и брошюры, и гладкоствольное оружие самообороны (пистолеты «ОСА», карабин "Сайга" и ружья ТОЗ). Чтобы установить законность использования оружия, его направили на экспертизу. Среди документов оказались письма Квачкова с зоны, листовки с лозунгами в поддержку экс-полковника", - сообщили "КП" в следствии.

Одним из задержанных оказался член штаба, помощник Квачкова по группе "Пара Беллум" Юрий Екишев. После основания "Пара Беллум" в 2009 году Квачков и Екишев ездили по военным частям России, агитируя бывших военнослужащих присоединиться к движению. Уже тогда Екишев был судим за экстремизм.

Его и потом неоднократно арестовывали за экстремизм в соцсетях: в мае 2017 года он получил полтора года колонии. Сразу после выхода на свободу, его вновь арестовали по новому обвинению. И вот опять....

В правоохранительных структурах считают, что участники НОР после запрета их организации в 2015 году не прекратили своей деятельности. Они разделились на подпольные боевые группы и стали координировать свои действия в мессенджере Telegram. Из переписки между задержанными стало ясно, что они планировали совершить акции, направленные на "насильственное изменение конституционного строя России по аналогии с украинским "Евромайданом". Их также подозревают в планировании захвата отдела полиции в центре Москвы.

Напомним, отставного полковника Квачкова в 2005 году обвинили в покушении на главу "Роснано" Анатолия Чубайса. После трех лет заключения он был оправдан. В 2013 году он был осужден по делу о подготовке вооруженного мятежа. Квачков вышел на свободу досрочно в феврале 2019 года.

В заключении полковник провел в общей сложности почти 10 лет.

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