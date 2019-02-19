2019-02-19T11:41:51+03:00
Общество

«Пора на работу»: Владимир Квачков вышел на свободу

Полковник ГРУ в отставке намерен продолжить военно-научную и общественно-политическую деятельность, а также планирует защитить диссертацию
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Квачков объяснил коллегам, что в ближайшее время планирует встретиться с женой, детьми, а после этого вернуться к тому, чем занимался раньше. Фото: Станислав Красильников/ТАССКвачков объяснил коллегам, что в ближайшее время планирует встретиться с женой, детьми, а после этого вернуться к тому, чем занимался раньше. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Во вторник, ровно в 09.00 70-летний полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков покинул с вещами "ИК-5 Мордовия". На входе его встречали журналисты, которые в первую очередь поинтересовались, как ему спалось минувшей ночью.

"После 11 лет и глаза не смыкать, да вы что? Чувствую, что сумку тяжело нести. Я военный, оцениваю обстановку. Душа есть, чувства тоже есть — все, отдых закончился, пора на работу. Это главное", — ответил он журналистам РЕН ТВ.

Квачков объяснил коллегам, что в ближайшее время планирует встретиться с женой, детьми, а после этого вернуться к тому, чем занимался раньше, — к военно-научной и общественно-политической деятельности.

"Владимир Васильевич чувствует себя в соответствии с его возрастом, заниматься политической деятельностью больше не собирается, так как понимает, что в его возрасте это чревато серьезными последствиями", - подтвердил "КП" намерения Квачкова адвокат Андрей Виканов.

Дома офицера ждет жена и докторская диссертация.

"Он требует лечения. Ранения, переломы и ушибы дают о себе знать. Не курорт там. Дома планирует заниматься наукой, защищать докторскую. Она была им написана до задержания в 2005 году на тему: "Специальные операции". Но не успел - его арестовали", - сообщила "КП" жена полковника Надежда Квачкова.

Напомним, впервые Владимира Квачкова арестовали в марте 2005 года. Его обвинили в подготовке покушения на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Он отсидел три года, после чего был полностью оправдан. Но в 2010 году Квачков был снова задержан, а в 2013 году суд приговорил полковника уже к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. В том же году этот срок скостили до 8 лет. Но в августе 2017 года Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к полутора годам лишения свободы за "возбуждение ненависти либо вражды" из-за его видеообращения из колонии. Ему тогда добавили к сроку еще два года.

В декабре Президент Владимир Путин подписал закон, по которому уголовное наказание за экстремизм заменяется на административное. Статью, по которой отбывал срок Квачков декриминализировали, и суды стали пересматривать подобные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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