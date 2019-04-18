На Сахалине разработали уникальную программу, которая поможет минимизировать последствия землетрясений

В сахалинском городе Невельск сегодня запущена новая сейсмостанция, которая стала частью новой большой программы, разработанной сахалинскими учеными. (Порт Невельск, к слову, самый близкий к Японии город России, отсюда до мыса Соя по прямой 124 километра). Напомним, что Сахалин наряду с Курилами и Камчаткой является самым сейсмически опасной территорией нашего Дальнего Востока. Подземные толчки здесь периодически случаются. А новая программа как раз нацелена на то, чтобы минимизировать последствия землетрясений. Для этого в одну систему были объединены сейсмодатчики, установленные в Приморье, на Сахалине и Камчатке. Кроме того, есть коммуникация и с датчиками японских ученых.

- Сейсмостанция в Невельске - это уже третья станция на юге Сахалина, - рассказал журналистам сейсмолог малого инновационного предприятия Геофизтех Андрей Степнов. До этого такие же были установлены в селе Высоком и в Синегорске. Всего на Сахалине сейчас 14 сейсмостанций.

Специалисты объясняют, как работает система. Если происходит землетрясение, «автоматика» мгновенно оценивает общую ситуацию и указывает населенные, где могли произойти самые сильные разрушения. В режиме чрезвычайной ситуации это здорово поможет спасателям. После подземных толчков довольно много времени и ресурсов отнимает оценка последствий, обследование зданий и местности. А ведь в такое время буквально каждая минута на счету. Теперь же благодаря разработке сахалинских ученых МЧС сможет направлять силы именно на те участки, где помощь нужна больше всего.

Раньше российским ученым приходилось пользоваться похожими программами, разработанными в США или Японии. Однако сахалинский аналог, как говорят специалисты, на уровень выше по точности и скорости реагирования на ЧС.

Новую программу в виде мобильного приложения можно скачать на смартфон. В Южно-Сахалинске она включена в проект «Безопасный город».

Группа ученых, участвовавших в разработке, получила на развитие проекта федеральный грант Фонда содействия инновациям.

Есть у них сейчас и коммерческие заказы - например, многие нефтяные и газовые компании просят рассчитать сейсмическую нагрузку своих офисов и производственных зданий. На эти деньги и расширяется сеть сейсмодатчиков. В ближайших планах - расширить систему за счет установки датчиков на Курилах.