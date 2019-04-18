Центробанк: Чаще всего подделывают 5-тысячные купюры

За первые три месяца года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных купюр — об этом сообщает официальный сайт Центробанка. Чаще всего подделывают 5-тысячные банкноты — выявлено 6220 таких фальшивок. Следом в рейтинге финансовой липы идут тысячные (1835) и двухтысячные (680) бумаги.

- Причем двухтысячные оказались самого низкого качества, - подчеркнули в ЦБ.

Лиха беда начало. Эти купюры вошли в обращение только в 2017 году, сделаны с использованием самых современных средств защиты — вполне логично, что жулики еще не набили руку. Однако число таких фальшивок растет — фальшивомонетчики форсируют производство, рассчитывая, что денежка новая, и люди еще не изучили все признаки правильной купюры. К слову сказать, что и общее количество фальшивок в первом квартале оказалось чуть выше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда в банках было выявлено 8418 подделок, на полтысячи меньше, чем сейчас.

Уточним: речь идет только о тех банкнотах, которые были распознаны банковскими работниками на глазок либо с помощью техники. В действительности фальшивок по стране гуляет поболее.

ГДЕ МОЖНО НАРВАТЬСЯ НА «ЛИПУ»

- Опасность получить фальшивую купюру достаточно высока там, где нет кассовых аппаратов или средств технического контроля, - пояснили КП в Центробанке. - Это например, рынки, другие места торговли с рук, некоторые автозаправки, маленькие магазинчики. Опасность возрастает при плохом освещении...

Знакомый оперативник добавил к этому списку и... церкви. Это, оказывается, один из основных пунктов сбыта фальшивок. Неудивительно - здесь отношения основаны на доверии и с детектором к прихожанам никто лезть не будет. Но как тут не вспомнить классическое высказывание Остапа Бендера: «Вы не в церкви, вас не обманут»!

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОДДЕЛКУ

1. Надежный способ — зайти в банк или крупный супермаркет. Там у кассиров и опыта хватает и оборудования. Есть, правда, проблема. Если работник обнаружит фальшивку, он обязан сделать все для того, чтобы задержать ее владельца и сдать полиции. Могут, конечно, и по-дружески просветить, но уповать на это не стоит: готовьтесь держать ответ. Поэтому если есть подозрительная денежка, то лучше ей в солидных заведениях не размахивайте.

2. Гораздо удобнее использовать банкомат. Кидаете в приемник подозрительную купюру и зачисляете себе на карту. Если устройство приняло банкноту, то порядок. Нет — не приговор, но подозрение.

- Банкоматы считывают 4 из 6 машиноопределяемых признака подлинности купюры, - пояснили КП в Центробанке. - Какие именно, сказать не можем, потому что тогда именно по этим направлениям злоумышленники будут работать особенно тщательно.

3. Знать признаки, которые можно определить невооруженным глазом. Про водяные знаки, вшитые полоски, голограммы и рельефные элементы, которые не только видны, но и ощущаются подушечками пальцев (например, число 2000 на соответствующей купюре), это любой школьник знает. Есть тесты похитрее, подделать которые не каждому жулику под силу.

Например, микроперфорация. Если глянуть купюру на свет, то виден будто выколотый иголочками ее номинал. Причем на ощупь это место не найти — у настоящей купюры оно должно быть гладким. На 5-тысячные эту защиту стали устанавливать изначально, а на 100, 500 и 1000 — с 2004 года.

Или радужный отсвет. На купюре в две тысячи на коричневом фоне с левого края — там где при определенном угле зрения видны цифры 2000 и вытеснено «РОССИЯ». А если этот фрагмент наклонить почти плоско, то цифры заиграют зеленоватым и оранжевым отливом.

Все эти скрытые изображения называются кипп-эффектами. Иногда они настолько скрытые, что различить их глазом невозможно. Например, еще одна секретная точка на купюре 2000 — густо-синий квадратик внизу слева. Про пологом угле зрения едва угадывается стилизованная буква «Р» - значок рубля.

А вот на двухсотке такой знак на зеленом фоне найти гораздо легче.

Полностью все признаки подлинности купюр с подробными разъяснениями, как их разглядеть, можно найти, скачав мобильное приложение «Банкноты Банка России» на сайте ЦБ РФ в разделе «Банкноты и монеты».

СПРАВКА "КП"

СКОЛЬКО НАХОДИЛИ ФАЛЬШИВЫХ 2000-рублевок

1 квартал 2018 — 0

2 квартал 2018 — 16

3 квартал 2018 — 95

4 квартал 2018 — 273

1 квартал 2019 - 685