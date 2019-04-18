Открывается сезон велопроката: В Москве появится 1000 новых велосипедов

В Москве с 20 апреля стартует сезон велопроката. Полностью все станции общественного велопроката заработают к 25 апреля. Взять в аренду «железного коня» можно будет на 530 станциях в разных районах столицы.

В этом году проект «Велобайк» расширил свою сеть: арендовать велосипеды теперь можно в 12 новых районах Москвы - Алтуфьевском, Дмитровском, Западном Дегунино, в Капотне, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовниках, Нагатинском затоне, Очаково-Матвеевском, Щукино, Москворечье-Сабурово и в Братеево. Число станций проката увеличится на 100, вырастет и количество велосипедов — к уже имеющемуся велопарку прибавятся 1000 новых байков. На 18 станциях проката будут доступны в аренду 390 электровелосипедов.

Проект «Велобайк» уже семь лет реализуется Правительством Москвы при поддержке банка ВТБ. По числу транспортных средств московский велопрокат сегодня является одним из самых больших в мире.

- Группа ВТБ поддерживает развитие городского велопроката с самого старта проекта, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - С каждым годом интерес жителей столицы к нему растет: с 2013 года количество прокатов в сезон выросло более чем в 50 раз, превысив 4,2 млн в прошлом году. В новом сезоне мы ожидаем, что количество поездок превысит 5 млн. Большинство москвичей используют велопрокат ежедневно в транспортных целях.

Плата за прокат не менялась с 2014 года: первые 30 минут являются бесплатными. Чтобы взять байк, необходимо зарегистрироваться на сайте velobike.ru через мобильное приложение или на терминале велопроката и выбрать один из тарифных планов. Доступна оплата картой «Тройка», для этого ее нужно привязать в личном кабинете.

Прокат велосипедов будет традиционно работать до 31 октября