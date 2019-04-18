Новый Президент Ассоциации онкологов России объявил раковым опухолям войну

920 членов Ассоциации онкологов России (АОР), а это больше половины от общего числа, собрались в Нижегородском Кремле для того, чтобы обсудить стоящий перед этой важной отраслью здравоохранения вопросы. Среди главных участников и гостей форума – заместитель министра здравоохранения России Евгений Геннадьевич Камкин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Николаевич Харин, ректор ФГБОУ ВО «Приволжский медицинский университет» (ПИМУ) Николай Николаевич Карякин, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Иван Сократович Стилиди, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Дмитриевич Каприн. В работе Съезда принимают участие российские врачи различных специальностей, включая онкологов, радиологов, специалистов по лучевой и инструментальной диагностике, по паллиативной медицинской помощи, а также представители общественных организаций и прессы.

Программа мероприятия посвящена современным подходам к диагностике и лечению злокачественных новообразований различной локализации, проведению эффективной химиотерапии и лучевой терапии, проведению скринингов в целях раннего выявления онкологических заболеваний. Особое внимание планируется уделить вопросам медицинской реабилитации и оказанию паллиативной помощи пациентам с онкологической патологией.

Одним из главных вопросов первого дня работы X Съезда онкологов России стало избрание нового президента, взамен сложившего свои полномочия академика РАН Михаила Ивановича Давыдова. Президиум правления Ассоциации внёс предложение избрать на этот пост Главного онколога Минздрава России, генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии», академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Андрея Дмитриевича Каприна. Поскольку других предложений ни от Президиума АОР, ни от делегатов Съезда не поступило, кандидатуру Андрея Дмитриевича решено было выбирать путем открытого голосования. В результате, профессор Каприн был выбран новым Президентом АОР единогласно.

В своём последующем выступлении он поблагодарил собравшихся за проявленное доверие:

- Я вам хочу честно сказать, что мою душу сейчас переполняют самые светлые чувства. Я понимаю всю ту ответственность, которая ложится на меня и на команду, которую мы с вами вместе будем формировать. Для меня огромная честь именно на юбилейном X-м съезде получить мандат вашего доверия. У нас сложная, многогранная отрасль, которая требует почти военной дисциплины. Наш с вами враг известен: это тяжёлое заболевание, которое скрывается под многими масками. Мы теряем близких, родственников, людей, которые готовы ещё много лет служить на благо отечества. То доверие и внимание, которое нам сейчас оказывает правительство, мы сейчас с помощью нашей дружной ассоциации можем реализовывать. … Мы с вами должны растить талантливую молодёжь потому, что нам нужны лучшие люди, с кем мы пойдём вперёд. Я всегда говорю, что «Надо растить молодёжь, чтобы потом было под кого лечь». Вряд ли мы с вами будем лечиться за рубежом, лечиться будем здесь, поэтому нам реально нужны люди, которые будут нас лечить, поддерживать, любить так, как мы будем их любить сейчас, когда мы их растим. … Нам надо будет посвятить много времени, в том числе и стажировке от Ассоциации наших молодых специалистов, которые будут выезжать за рубеж и привозить сюда многонациональный опыт, потому, что и у нас, и у наших зарубежных коллег враг один. … У меня есть мечта. Я мечтаю за то время, которое вы мне доверили руководить Ассоциацией, не просто улучшить её работу, но и сделать её узнаваемой и значимой за рубежом. Мы с вами должны дружить с руководителями других международных ассоциаций и сообществ, привлекая их на свою сторону и показывая, что российское здравоохранение, что отечественная онкология не хуже, а по многим направлениям и лучше, более обучаема и более динамична, нежели чем многие из этих уважаемых сообществ. У нас с вами есть ясно выраженные цели. … И я бы хотел закончить своё выступление словами, сказанными нашими уважаемыми предками: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

В рамках работы Съезда кроме научных сессий пройдёт мастер-класс для радиотерапевтов а так же выставка производителей фармацевтических препаратов, диагностического, терапевтического и лабораторного оборудования, хирургического, инструментария, оборудования для медицинских помещений и операционных, продуктов лечебного питания и др.

Съезд завершится 19-го апреля.

НАША СПРАВКА

Каприн Андрей Дмитриевич

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Родился 2 августа 1966 года в Москве

В 1989 году окончил Московский Медицинский Стоматологический Институт по специальности «лечебное дело»

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ является одним из ведущих специалистов в Российской Федерации в области диагностики и лечения урологических заболеваний.

С марта 2013 г. возглавляет МНИОИ им. П.А. Герцена. Важным разделом работы Андрея Дмитриевича является педагогическая деятельность и подготовка научных кадров в области урологии и онкологии.

С 2001 по 2003 год возглавлял цикл онкоурологии при кафедре нефрологии и гемодиализа ФППО академии им. Сеченова, а с 2006 года по настоящее время заведует кафедрой ФПКМР в «РУДН». В последующие годы и до настоящего времени регулярно читает лекции на этой кафедре для врачей, проходящих постдипломную подготовку по урологии, а также не менее 3-4 раз в год выезжает в различные регионы страны для чтения лекций для врачей на местах.

Каприн А.Д. уделяет внимание курсантам и слушателям, повышающим свои профессиональные знания и получающим последипломное образование. Им подготовлено более 300 врачей, в том числе ординаторов и аспирантов. Под его руководством подготовлено и успешно защищено 19 диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а также 4 докторских диссертационных. Результатом многолетней напряженной работы стала публикация более 400 печатных научных работ, среди которых 3 монографии и 4 учебных пособия.

В 2006 году Андрею Дмитриевичу присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения»е, а в 2007 году Указом Президента РФ звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

C 2014 года Андрей Дмитриевич возглавляет первый в стране научный медицинский кластер в области онкологии - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр" Министерства Здравоохранения Российской Федерации, который был создан на базе трех ведущих медицинских центров - МНИОИ им. П.А. Герцена, МНРЦ им. А.Ф.Цыба и НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина.

27 октября 2016 года Андрей Дмитриевич Каприн избран действительным членом (академиком) РАН.